Noël 2024 : le meilleur de la Tech à offrir en cadeau

Le high-tech est traditionnellement le grand gagnant au moment de Noël. Voici quelques nouveautés qui devraient faire fureur sous le sapin cette année.

Liseuse Kindle colorsoft Signature EDITION

Que manquait-il à la Kindle d'Amazon ? La couleur, bien sûr. Et elle fait son apparition sur le modèle Colorsoft, qui vient de sortir. Quel plaisir de profiter de ces nouvelles teintes, sans pour autant se fatiguer les yeux comme sur un écran de smartphone ! Quant aux qualités habituelles de la machine, elles sont toujours au rendez-vous avec un contraste élevé, un changement de page rapide, un rétro-éclairage facile à gérer et une autonomie très confortable pouvant atteindre huit semaines.

Liseuse Colorsoft, Kindle, 299 €

nettoyeur de sols Dyson WashG1

Avec le WashG1, Dyson promet de faire place nette, même dans les conditions difficiles. Ce nettoyeur de sols a été conçu pour s'attaquer à toutes les saletés sur les sols durs, qu'elles soient sèches ou humides. Doté d'une technologie élaborée de séparation des déchets, d’un réservoir d’eau propre de 1 litre, et de trois modes d’hydratation, il est un allié sur lequel on peut compter.

Nettoyeur de sols WashG1, Dyson, 699 €

Smartphone Nothing (phone) 2a

Toujours aussi intriguante, la marque Nothing propose un nouveau téléphone séduisant pour cette fin d'année, avec la volonté de progresser à tous les niveaux. Le Phone (2a) Plus améliore ainsi les performances, la caméra et le design de son prédécesseur, le Phone (2a). Alimenté par un processeur exclusif, ce modèle de milieu de gamme se montre très efficace, même si la photo pourrait être encore plus poussée.

Smartphone Phone (2a) Plus, Nothing, 449 €

Ecouteurs Huawei Freebuds Pro 3

Elégants et racés, les écouteurs Freebuds Pro 3 de Huawei sont un belle réussite. Le confort est au rendez-vous, la réduction de son efficace, le son d'une pureté exemplaire, et l'autonomie de 31 heures permet même d'oublier de les recharger.

Ecouteurs Freebuds Pro 3, Huawei, 149,99 €

Ampli Audio/vidéo Onkyo TX-RZ30

Onkyo enrichit sa gamme d'amplis audio/vidéo haut de gamme avec le TX-RZ30. Compatible avec la plupart des formats du moment, ce modèle puissant prend notamment en charge le HDMI 2.1 dans les résolutions 4K ou même 8K. Le tout à des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbps, ce qui le rend idéal pour les consoles de jeu de dernière génération comme la PS5 Pro. Les mélomanes seront quant à eux ravis d'apprendre que l'amplificateur est compatible nativement avec les principales applications de streaming (Spotify, Deezer, Tidal…), avec une lecture fluide en haute qualité sur ses 9.2 canaux.

Ampli Audio/vidéo TX-RZ30, Onkyo, 1.299 €

tablette graphique Wacom movink 13

L'artiste, c'est vous. Grâce à cette tablette graphique Wacom dotée d'un écran Samsung Oled Full HD de 13,3 pouces, vos créations prennent vie dans un déluge de couleurs. Idéale pour les professionnels qui ne tiennent pas en place, elle offre un rendu fidèle et de nombreuses possibilités créatives.

Ecran interactif Oled Movink 13, Wacom, 849,90 €

Casque Beats Beats Studio Pro x Kim Kardashian

La collaboration entre Beats et la star Kim Kardashian prend une nouvelle forme avec une version tout en douceur du casque audio Studio Pro. Cette édition spéciale, disponible en trois coloris aux teintes très naturelles (Lune, Dune et Terre), a réuni toutes les meilleures technologies de la marque pour créer un casque audio à réduction de bruit très abouti, au son puissant et équilibré.

Casque audio Beats Studio Pro x Kim Kardashian, 399,95 €

Sonnette vidéo connectée Omajin

Netatmo, spécialiste de la maison connectée, a lancé il y a quelques semaines Omajin, une nouvelle marque destinée à un public plus large et moins technophole. Au sein de la première vague de produits disponibles, on trouve notamment cette sonnette vidéo disposant d’une résolution 2K, de la vision nocturne et d'un filtre infrarouge. Ultra-connectée, elle est capable d'envoyer une notification sur le smartphone de l'utilisateur lorsqu'un visiteur se présente et la sonnette peut déclencher une puissante alarme de 85 dB en cas de tentative d'intrusion.

Sonnette vidéo connectée, Omajin, 99 €

Freebox Ultra édition limitée

Une box internet en édition limitée ? C'est le pari (ce n'est pas le premier) de Free, qui vient de lancer une version spéciale de sa Freebox Ultra. Pour les 25 ans de la marque, elle voit rouge, avec un boîtier translucide équipé de LED dont l'animation est personnalisable. Cette Freebox est disponible jusqu'à épuisement des stocks, sur les deux offres Freebox Ultra : l’offre Freebox Ultra et l’offre Freebox Ultra Essentiel, qui comprend le Server Internet Ultra Édition Limitée, un Player TV Free 4K, un répéteur Wifi 7 et pocket Wifi 4G.

Freebox Ultra Edition limitée, à partir de 39,99 €/mois la première année (puis 49,99 €/mois)

Téléviseur tcl C89B

La série C89B de TCL, qui va du 55 au 98 pouces, est actuellement considérée comme le meilleur rapport qualité/prix du marché. Doté de la technologie Mini-LED, ce téléviseur offre une luminosité et un contraste très satisfaisants, parfaits pour profiter des films en 4K avec une qualité d'image cinéma.

Téléviseur TCL Série C89B, à partir de 999 €

Lunettes Ray Ban Meta

L'élégance et une technologie bluffante. Ray-Ban et Meta (Facebook, Instagram…) s'associent pour proposer une nouvelle collection de lunettes stylées intégrant une caméra de 12 mégapixels et et des hauts-parleurs puissants et discrets à la fois. Avec ces lunettes sur le nez, il devient enfantin de capturer les moments forts de votre journée, que ce soit en photo ou en vidéo, via un bouton ou directement à la voix. Et l'expérience ne s'arrêtera pas là, puisque les lunettes Ray-Ban Meta vont également continuer à se perfectionner grâce à des mise à jour régulières.

Lunettes Ray Ban Meta, à partir de 329 €

Vidéoprojecteur Epson EH-QB1000W

Le modèle de tous les superlatifs. Ce vidéoprojecteur Epson EH-QB1000W ne renâcle sur aucune technologie pour vous offrir le meilleur. Tri-LCD, il se montre capable d'afficher une gigantesque image 4K (jusqu’à 300 pouces de diagonale) avec une luminosité de 3.300 lumens, et dispose en outre d’un zoom et d’une mise au point motorisés. Compatible HDR 10+, 4K à 120Hz et d'un mode faible latence automatique, il affichera tous vos contenus avec une précision diabolique, ce qui fera de votre home cinema un must.

Vidéoprojecteur EH-QB1000W, Epson, 5.499 €

Webcam ElGato Neo

La webcam Facecam Neo, du spécialiste Elgato, est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent un accessoire de qualité à un prix attractif. Facile à installer et à configurer, elle répondra présent à chaque sollicitation, que ce soit pour (très bien) filmer une réunion pro ou enregistrer des streams en direct dans une qualité 1080p à 60 i/s.

Webcam Facecam Neo, Elgato, 99 €

Vidéoprojecteur 4K LG CineBeam Q

Le CineBeam Q est quasiment un petit cinéma transportable. Ce vidéoprojecteur a pour maître mot la simplicité d'utilisation, afin de vous permettre de profiter le plus rapidement possible de tous vos contenus. Equipé d'une technologie laser, il projette une image 4K UHD pouvant atteindre 120", si vous disposez du recul nécessaire.

Vidéoprojecteur LG 4K HU710PB CineBeam Q, LG, 799 €

Ecouteurs Sony Link Buds Fit

Les mêmes écouteurs intra-auriculaires pour toutes les activités de la journée. Les Link Buds Fit de Sony sont petits, légers et efficaces. Doté d'un excellent système de réduction de bruit, ils restent bien calés pendant vos séances de sport, tout en se montrant discrets lors de vos réunions à distance. Et pour plus de sécurité, le mode Ambient Sound, s'il est activé, s'adapte automatiquement à l'environnement et vous permet d'entendre les annonces importantes.

Ecouteurs Link Buds Fit, Sony, 199 €

Téléviseur Philips 65Oled909

Fer de lance de la dernière gamme du fabricant, le Philips 65OLED909 est un téléviseur auquel il est difficile de trouver des défauts. Sa dalle Oled, à laquelle vient prêter main forte le dernier processeur P5 de la marque, se montre à l'aise quel que soit le contenu avec des images 4K de toute beauté et des noirs d'une profondeur absolue. Il est également équipé de nombreuses technologies permettant de mieux gérer les mouvements rapides à l'écran comme le VRR 144 Hz ou les protocoles G-Sync et FreeSync, que les fans de gaming connaissent bien.

Téléviseur 65OLED909, Philips, 2.990 €

Air fryer Cosori 10L Twinfry

Le airfryer sera un des succès de Noël 2024, c'est une certitude. Econome en électricité et permettant de cuire quasiment sans matière grasse, c'est une belle avancée pour les chefs en herbe ou les cordons bleus. Ce modèle de la marque Cosori, bien fini et facile à prendre en main, en impose avec son double bac qui le destine plutôt aux cuisines spacieuses. Mais avec lui, à vous les portions généreuses pour toute la famille.

Air Fryer 10L Twinfry, Cosori, 189,90 €

Enceinte Devialet Mania

Voici la première ancienne stéréo portable sans fil de Devialet. Baptisée Mania et disponible en trois coloris élégants, elle bénéficie de toute l'expertise de la marque française. Dotée de quatre haut-parleurs full-range et d'une belle autonomie de 10 heures, elle se démarque sur l’ensemble du spectre audio avec un son stéréo puissant, dont on peut profiter à 360°.

Enceinte connectée Mania, Devialet, 890 €

casque Quest 3S

Le cadeau qui pourrait en faire craquer beaucoup. Le casque Quest 3S de Meta est un écran HD que l'on porte aussi facilement que des lunettes. Idéal pour les familles, il offre une immersion totale grâce à des performances améliorées et une capacité de stockage importante, tout en promettant une expérience de réalité mixte inégalée. Avec une résolution 4K et des contrôleurs sans anneaux, l’utilisateur pourra naviguer dans des mondes où la frontière entre virtuel et réel disparaît. Bonus de Noël : à l'achat, le jeu Batman : Arkham Shadow est offert.

Quest 3S de Meta, à partir de 329,99 €

Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 2024

Ceux qui l'ont essayée l'ont adoptée. La nouvelle version de la Kindle Scribe d'Amazon propose une expérience d’écriture améliorée grâce à un stylet perfectionné et un écran à texture lisse, plus proche du vrai papier. On aime également beaucoup les nouveaux coloris disponibles, comme ce vert matcha d'une grande douceur. Un appareil high-tech, mais avec un feeling low-tech très agréable, conçu pour la lecture, l'écriture et l'annotation de documents, sans aucune notification ni réseau social intempestif.

Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 2024, à partir de 429,99 €

Enceinte connectée Klipsch The Three Plus

Klipsch, spécialisé dans le matériel audio haut de gamme, nous enchante avec la sortie de l'enceinte connectée The Three Plus. Dotée du meilleur de la technologie, puissante (120 W), elle se distingue aussi avec un look résolument vintage (placage en bois, boutons tactiles en métal, grille en tissu) et trouvera sa place partout dans la maison. La connectivité est également exemplaire avec un port USB-C, le Bluetooth 5.3a et même une prise phono pour y adjoindre une platine vinyle.

Enceinte connectée The Three Plus, Klipsch, 399 €

Casque audio Dyson OnTrac

On n'attendait pas forcément Dyson sur le créneau de l'audio. Mais force est de constater que son casque audio OnTrac a fait du bruit. On peut adorer ou détester son design (des centaines de combinaisons de coloris et de matériaux sont d'ailleurs possibles), mais l'audace du fabricant est à saluer. Techniquement aussi, le produit est au point avec un système de réduction de bruit efficace, une autonomie record de 55 heures, et un son clair et puissant.

Casque audio Dyson OnTrac, 499 €

Smartphone Oppo A40

Un solide concurrent sur l'entrée de gamme. L'Oppo A40 est conçu pour durer logntemps, avec une résistance aux chocs de niveau militaire et une résistance aux liquides optimale sur ce segment. Sa batterie longue durée de 5 100 mAh et sa compatibilité avec la charge rapide le placent tout en haut de la pile pour celles et ceux qui veulent avant tout un smartphone fiable.

Smartphone A40, Oppo, 149,99 €

Appareil photo Instax

Instax mise sur la largeur, avec son Wide 400. Cet appareil photo instantané (Une fois prises, les photos sortent immédiatement par la petite fente prévue à cet effet) est idéal pour les photos de groupe et de paysages.

En plus, il est désormais doté d'un retardateur donc plus d'excuse. Tout le monde pourra apparaître sur le cliché !

Appareil photo Instax Wide 400, 149,99 €

Machine à café Malongo Renault 5 E-Tech

Cette machine à café et la dernière Renault 5 ont un point commun : elles sont toutes les deux électriques.

Au-delà du clin d'œil, cette cafetière au style affirmé (disponible en trois couleurs flashy) surfe avec élégance sur la hype qui entoure la sortie de la voiture mythique dans une splendide version revisitée. Un concept réussi pour démarrer du bon pied dès le saut du lit.

Machine à café Malongo Renault 5 E-Tech, 150 €