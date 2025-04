ChatGPT-4.1 : cette nouvelle version que vous n’utiliserez probablement pas

Trois nouveaux modèles d'OpenAI ont été lancés : GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano. S'ils n'ont pas vocation à remplacer GPT-4o, qui est utilisé par le grand public, ils disposent de bien meilleures performances. Voici la nouvelle génération de Grand modèle de langage (LLM).

Prometteur. «Aujourd'hui, nous lançons trois nouveaux modèles dans l'API : GPT‑4.1, GPT‑4.1 mini et GPT‑4.1 nano. Ces modèles surpassent GPT‑4o et GPT‑4o mini sur tous les plans, avec des gains majeurs en termes de codage et de suivi des instructions», voici ce que l'on peut lire sur le site officiel d'OpenAI.

Alors qu'en mai prochain, GPT-4o sera remplacé par un nouveau LLM, nombreuses étaient les personnes qui attendaient GPT-4.1 comme son successeur. Il n'en est rien : ces modèles ne sont adressés qu'aux développeurs et non aux utilisateurs de ChatGPT.

Par rapport à GPT-4o, GPT-4.1 permet tout d'abord la possibilité de prendre en compte des textes bien supérieurs. Ceux-ci peuvent aller jusqu'à 750.000 mots, un record pour de tels modèles. Pour pouvoir traiter une telle information en vitesse, cette nouvelle version se dote d'une vitesse d'exécution bien supérieure à son prédécesseur et permet par exemple la création de chatbots personnalisés. OpenAI se vante que malgré sa petite taille, GPT-4.1 nano offre des chargements hyper rapides, presque instantanés.

Une réponse aux polémiques divisant l'IA et l'environnement ?

GPT-4.1 ne se démarque pas par sa capacité à créer de meilleures photos, comme la tendance existe en ce moment avec les «starter packs» ou encore le «style Ghibli».

Dernier signe de progrès important de 4.1 : le prix. Cette dernière création d'OpenAI a un coût d'utilisation beaucoup plus faible que GPT-4o. Une information importante à l'heure où l'intelligence artificielle essuie de nombreuses critiques quant à sa consommation. Une étude de l'université Carnegie Mellon montrait en effet que chaque image générée par l'IA nécessitait entre 2 et 5 litres d'eau pour refroidir les centres de données, toujours plus énergivores.