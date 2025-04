Cybersécurité : un site russe permet d’espionner des maisons et des entreprises, révèle un expert britannique

Le site web russe Insecam présente plus de 2.000 flux de caméra dans le monde entier. Pire, il permettrait à n'importe qui d’accéder aux vidéos en direct d'appareils tels que des babyphones, des webcams et des systèmes de vidéosurveillance.

On vous regarde peut-être dormir. Insecam, un site web russe, permet d’avoir accès en temps réel à un nombre incalculable de vidéos et de caméras d’appareils numériques. Il montre tout, de la circulation et des parcs jusqu'aux chambres, allées et entreprises et tout le monde peut y accéder via Internet.

Récemment, des inquiétudes ont été soulevées par la branche britannique de l'entreprise technologique ESET, quant à l'éthique de l'exploitation de ces images. En effet, de nombreuses personnes ignorent peut-être que leurs caméras sont accessibles au public.

Pointé du doigt, Insecam s'est défendu en affirmant qu'aucune caméra n'a été piratée, mais qu'elles n’étaient simplement pas protégées par un mot de passe.

Effectivement, les flux qui ne possèdent pas de mot de passe sont accessibles en libre-service sur le site, permettant aux utilisateurs d'espionner des maisons ou même des entreprises.

Un problème d’autant plus grave que le site présente plus de 2.000 flux de caméras du monde entier, notamment de marques populaires comme Panasonic, Sony, Canon et Linksys, dont 36 proviennent du Royaume-Uni.

Varier et renouveler ses mots de passe

Malgré cette atteinte flagrante à la vie privée, Insecam affirme que seules les personnes n'ayant pas modifié et sécurisé le mot de passe de leur caméra de surveillance pourront voir leurs images diffusées sur son site.

«Certaines entreprises utilisent les mêmes noms d'utilisateur et mots de passe pour tous leurs appareils et n'encouragent pas les utilisateurs à les modifier. Dans ce cas, ils peuvent être exploités par quiconque connaît les mots de passe et les identifiants, parfois trouvés simplement en les cherchant sur Google», a déclaré Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET à MailOnline.

Bien que le site ait fait face à de nombreuses controverses, interdire son existence constitue une «zone grise» juridique, car les caméras n'ont techniquement pas été piratées, elles ont juste été mal sécurisées.

Le propriétaire du site, basé en Russie, a même affirmé rendre service en sensibilisant les utilisateurs à la facilité d'accès à leurs caméras et ajouté que le site faisait un «excellent travail pour montrer le problème aux utilisateurs négligents».