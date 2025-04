«Je suis 2002», «il est 1985», «Nous sommes 2024» : quelle est cette tendance sur les écarts d'âge qui affole Tiktok ?

«Je suis 2002», «il est 1985», «nous sommes 2024». Ces phrases, en apparence anodines, illustrent pourtant une tendance TikTok vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

L'amour n'aurait pas d'âge ? Chaque semaine apporte son lot de nouvelles tendances – ou trends, pour les plus connectés – sur TikTok. La dernière en date met en scène des couples affichant la différence d’âge qu’ils avaient au moment de leur rencontre. Si l’intention initiale visait à célébrer un amour qui a résisté au temps, de nombreux internautes ont rapidement souligné des écarts troublants, voire problématiques dans certains cas.

Dans de nombreux clips, l’une des deux personnes – bien souvent la femme – était à peine majeure, voire mineure, au début de la relation. Certains écarts atteignent même 10, 15, 20, voire plus de 40 ans.

cette trend me donne envie de chialer y'a tellement de prédateurs de partout

ALERTE : RELATION MINEUR/MAJEUR



Une adolescente a participé à une tendance TikTok avec son petit ami, bien plus âgé qu’elle, en déclarant :



« Je suis née en mars 2009, lui en décembre 1998. Nous nous sommes rencontrés en janvier 2022. »



Écart d'âge : 10 ans et 3 mois…

Un malaise sur la toile

En ligne, les réactions ne se sont pas fait attendre, une internaute résumant notamment le malaise sur X : «J’ai fait un tiktok sur le trend des couples qui ont un big écart d’âge (genre 18/28), encore que des h (hommes ndlr) qui ne voient pas le soucis et sont vexés comme des poux quand on leur explique par a+b que c’est pas sain».

«La trend sur Tiktok avec des gens qui ont écart d’âge de zinzin là, quand je vois ça, ça me gêne», a écrit une utilisatrice, tandis qu'une autre a commenté : «J'ai 13 ans d'écart avec monsieur et même moi la trend tiktok sur les écarts d'âge me choque je viens de voir un mec de 1963 (!!!!) avec une gamine de 2002 ça va pas ?».

J'ai 13 ans d'écart avec monsieur et même moi le trend tiktok sur les écarts d'âge me choque je viens de voir un mec de 1963 (!!!!) avec une gamine de 2002 ça va pas ?

Plusieurs membres dénoncent la manière dont ces écarts sont présentés comme une preuve d'amour. La relation, commencée très jeune, est valorisée, comme si la différence d’âge la rendait plus forte ou plus émouvante. Cette logique transforme un déséquilibre souvent problématique en argument romantique.

Certaines personnes racontent même leur histoire en défendant cette disparité, affirmant qu’elle a renforcé leur couple. Ainsi, remettre en question l’écart, c’est être accusé de ne pas comprendre «leur amour».

Une culture qui valorise les hommes plus âgés

Cette tendance s'inscrit notamment dans une culture plus large, où les couples hétérosexuels avec un homme plus âgé sont largement valorisés. En 2012, dans 56 % des couples, l’homme est plus âgé que sa partenaire. Dans 19 % des cas, il a entre 5 et 9 ans de plus, contre seulement 4 % pour l’inverse, selon une étude de l'INSEE.

@ladygotmar Protégeons nos enfants, si vous êtes majeurs et consentants la différence d’âge ne nous regarde pas mais là ce n’est pas normal ♬ son original - Lady Margot

Ce modèle est omniprésent dans les médias, les clips, les films et notamment chez les célébrités. Leonardo DiCaprio en est un exemple frappant, s'affichant souvent avec des compagnes de 20 à 25 ans sa cadette.

And here's a list of Leonardo DiCaprio girlfriends and their age. Now why don't you some write think pieces about this !

À l'inverse, les couples où la femme est plus âgée restent rares en raison de l'âgisme qui touche les femmes. En effet, passé 30 ans, elles sont fréquemment considérées comme moins désirables, comme le dénonce le film «The Substance».

Certaines dérives vont encore plus loin, avec des vidéos de jeunes femmes affichant fièrement la date de leur propre naissance... et celle de leur enfant, né alors qu’elles étaient elles-mêmes mineures.