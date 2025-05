Arnaque au «mauvais numéro» : attention à ce SMS en provenance des Etats-Unis

C'est une toute nouvelle arnaque téléphonique qui se répand aux États-Unis : celle au «mauvais numéro». Les pirates prétextent s'être trompés de numéro de téléphone pour discuter amicalement avec leurs interlocuteurs avant de les escroquer.

Vous connaissez déjà sûrement les SMS frauduleux qui impliquent des problèmes de livraison de colis, des amendes à régler ou bien des cartes vitales à renouveler. Mais attention à la nouvelle arnaque téléphonique qui sévit, depuis plusieurs semaines, aux États-Unis : celle au «mauvais numéro».

Les escrocs ne finissent jamais de redoubler d'imagination quant à leurs manières d'arnaquer leurs cibles et récupérer leurs données personnelles. Ici, ils prétextent avoir envoyé un message au mauvais numéro de téléphone.

instaurer un climat de confiance

Selon des témoignages, ces messages peuvent demander de confirmer une venue à des funérailles, à un mariage, à un rendez-vous médical...

Le but des arnaqueurs : que vous répondiez, ne serait-ce que pour les prévenir qu'ils se sont trompés de personne. Sauf qu'il s'agit déjà là de la première étape de leur escroquerie. En effet, le simple fait de répondre permet aux cybercriminels de confirmer que le numéro de téléphone est bel et bien actif. Ainsi, il est ajouté à des bases de données et pourra être réutilisé, plus tard, pour être la cible d'autres escrocs.

Ensuite, les pirates comptent sur la gentillesse de leurs victimes pour gagner leur confiance au fil de la conversation, pouvant parfois durer des jours voire des semaines. À terme, ils essayent de convaincre leurs interlocuteurs d'investir d'importantes sommes dans des arnaques financières ou des escroqueries aux cryptomonnaies.

«Vous répondez poliment : "Désolé, mauvais numéro". Et là, la personne inconnue continue la conversation, de manière amicale, comme si de rien n'était», explique le commissariat de Gretna, en Louisiane.

DE plus en plus d'arnaques téléphoniques

Face à l'augmentation de ce genre d'arnaques, le FBI a lancé une alerte afin de prévenir les Américains.

D'après des recherches menées par McAfee, société connue pour son logiciel anti-virus, aux États-Unis, une personne sur quatre a déjà reçu un SMS malveillant. L'essor de l'intelligence artificielle a d'ailleurs facilité le travail des escrocs.