Visé par une enquête d'ingérence étrangère en France, X dénonce une procédure pour «servir un agenda politique»

Le réseau social X, propriété d'Elon Musk, est visé par une enquête pour «ingérence étrangère en France». La société se défend et refuse de donner aux enquêteurs l'accès à son algorithme, tout en condamnant un accusation qui «sert un agenda politique».

Un bras de fer entre la France et le réseau social X. Visée par une enquête pénale de la justice française, la plate-forme X, suspectée d'avoir biaisé son algorithme après des accusations d'ingérence étrangère, a dénoncé lundi un «agenda politique», et dit avoir refusé d'accéder aux demandes du parquet de Paris requérant l'accès à son algorithme.

«Sur la base de ce que nous savons jusqu'à présent, X estime que cette enquête déforme le droit français afin de servir un agenda politique et, en fin de compte, de restreindre la liberté d'expression», écrit dans un post sur X le département des affaires publiques du réseau social américain, propriété d'Elon Musk.

French authorities have launched a politically-motivated criminal investigation into X over the alleged manipulation of its algorithm and alleged “fraudulent data extraction.” X categorically denies these allegations.



This investigation, instigated by French politician Eric…

