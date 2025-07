Cyberattaque massive chez France Travail : qui est concerné ?

France Travail a annoncé mercredi avoir été la cible d'une cyberattaque, avec risque de divulgation de données personnelles pour 340.000 demandeurs d'emploi. Une enquête pénale a été ouverte.

«Une action malveillante». Le 12 juillet dernier, «les données de 340.000 demandeurs d’emploi ont été consultées et seraient donc susceptibles d’être divulguées et exploitées de manière illégale», a annoncé France Travail ce mercredi.

Si ni les mot de passe, ni les informations bancaires des inscrits à France Travail n'ont pu être consultés, sept informations générales au sujet des profils ont été visées. Il s'agit du «nom et prénom» des inscrits, mais aussi «la date de naissance, l'identifiant France Travail, les adresses mail et postale et les numéros de téléphone».

«Il n’existe donc aucun risque sur l’indemnisation ou l’utilisation de données bancaires à des fins de vol des fonds sur les comptes des personnes concernées», a souligné France Travail, se voulant rassurante.

Le communiqué insiste également sur le fait que toutes les personnes concernées par l'incident et la fuite de leurs données en ont été averties. Aucune information complémentaire quant au profil des 340.000 personnes touchées n'a été communiquée.

Le parquet de Paris a expliqué que sa section de lutte contre la cybercriminalité a confié cette enquête pour atteintes à un système de traitement automatisé de données à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C).

Une deuxième attaque en deux ans

En 2024, France Travail avait déjà été la cible d'une attaque en ligne, avec un risque similaire de divulgation de données personnelles, cette fois concernant 43 millions de personnes. Cette manoeuvre malveillante avait débuté par une «usurpation d'identité de conseillers Cap emploi».

L'origine de l'activité anormale provient d'un compte «d'un organisme de formation basé dans l’Isère» qui a été «compromis par un voleur d'information appelé "infostealer", un logiciel malveillant qui capte les informations d’authentification».