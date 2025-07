Galaxy Z Fold 7 : on a testé le dernier smartphone pliable de Samsung et voici notre avis

La marque sud-coréenne Samsung a dévoilé son dernier smartphone pliable haut de gamme, le Samsung Galaxy Z Fold 7 que nous avons pu tester en avant-première. Voici notre avis sur le nouveau venu du géant de l’électronique.

Après avoir dévoilé le Galaxy S25 et tout sa série au mois de janvier, Samsung poursuit sur sa lancée avec un nouveau smartphone, pliable cette fois-ci : le Galaxy Z Fold 7. Nous avons pu essayer ce dernier en avant-première avant sa sortie prévue ce vendredi 25 juillet, et voici notre avis sur ce qui pourrait être l’avenir du smartphone chez le fabriquant sud-coréen.

📂Téléchargements

└📁Juillet 2025

└📁 GalaxyUnpacked

└📁 Nouveautés Galaxy Z

└ ... CHARGEMENT …



Successeur d’un Z Fold 6 sorti en 2024 et qui s’était montré convaincant auprès du public, Samsung a apporté de multiples améliorations à son nouveau venu : avec un poids de 215 grammes et une épaisseur de 4,2 (ouvert) ou 8,9mm (fermé), le Z Fold 7 est désormais le smartphone le plus fin et léger de la gamme. «Le mot clé de l'année 2025 pour Samsung, c'est la finesse», comme expliqué par la marque à CNEWS.

Une légèreté, possible grâce à l’utilisation d’un cadre et d’une charnière en aluminium Armor, qui se ressent lors de son utilisation, y compris lorsque le téléphone est ouvert : mesurant 15,8 cm de long et 14,3 cm de large à son maximum, le smartphone pliable de Samsung se montre ergonomique pour les adeptes des claviers et tablettes tactiles.

© CNEWS

On pourra tout de même regretter l’absence d’un stylet intégré pour l’utilisation de certaines applications, notamment en prises de notes ou en retouche photographique. Comme expliqué par le constructeur à CNEWS, la compatibilité du S Pen n'est pas assurée sur ce modèle, de façon assumée.

Adapté au multi-tâche

Au niveau des écrans, le constructeur sud-coréen a misé sur deux écrans Dynamic Amoled 2X, avec des résolutions respectives de 2520x1080 pixels et de 2184x1968 pixels pour l’écran de face et l’écran dépliable. En ce qui concerne l’écran extérieur, Samsung a employé une protection Gorilla Glass Ceramic 2, offrant une résistance nécessaire pour un écran qui sera régulièrement exposé aux traces de doigts, aux poches et aux tables.

© Samsung

Équipé d’une puce SnapDragon 8 Elite, déjà présente chez les S25 présentés en début d’année, le Z Fold 7 offre des performances plus que remarquables et qui se ressentent à son utilisation multimédia, ainsi qu’une fluidité notable lors de l’utilisation de plusieurs applications. Plutôt pratique pour les personnes adeptes de prises de notes lors de réunions.

Promettant une autonomie de 24 heures en lecture vidéo grâce à sa batterie en lithium-ion de 4.400 mAh, le smartphone pliable de Samsung que nous avons testé n’a pas eu besoin d’être rechargé pendant près de deux jours pour une utilisation standard avec une batterie chargée au maximum.

Un smartphone premium et un prix de vente salé

Les amateurs de photographie seront également ravis avec la présence de plusieurs capteurs photo. Utilisant le même capteur photo de 200 Mpx présents sur le S25 Ultra, le Z Fold 7 se montre plus qu’intéressant sur ce point, sans compter la présence de deux autres capteurs arrière de 12 et 10 Mpx, ainsi qu’un dernier capteur de 10 Mpx en mode selfie.

Par ailleurs, la fonctionnalité pliante du Z Fold 7 permettra également aux adeptes des photos d’obtenir un aperçu quasi immédiat d’un selfie ou d’une photographie prise sans avoir à passer par la galerie. Un point également applicable pour la lecture de contenu vidéo sur YouTube, par exemple.

DR

Si le smartphone de Samsung est une réussite avec un poids retravaillé, une finesse amélioré et des caractéristiques techniques perfectionnées, tout cela a (littéralement) un coût qui pourrait en freiner plus d’un : son prix de vente initial varie entre 2.099 euros, pour 256 Go d’espace et 12 Go de mémoire, à 2.519 euros pour 1 To d’espace et 16 Go de mémoire.

Samsung Galaxy Z Fold7, entre 2.099 euros (256 Go) et 2.519 euros (1 To), disponible à la vente à partir du 25 juillet.