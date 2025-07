Samsung Watch 8 : on a testé la montre qui est à la fois coach de sport, de bien-être et de sommeil

Samsung a commercialisé cette semaine ses toutes nouvelles montres connectées aux ambitions sportives et santé. CNEWS a pu tester en avant-première la Galaxy Watch 8.

Après les smartphones, c’est l’outil devenu indispensable pour de nombreux utilisateurs. La montre connectée est un accessoire à la mode. Samsung a lancé ses nouvelles montres mardi 22 juillet : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic. Nous avons pu tester la première.

La prise en main

Ce qui frappe lors du premier contact avec le produit c’est sa sobriété. La marque sud-coréenne est parvenue à affiner la montre de 11 % par rapport à la génération précédente. Elle est d’ailleurs la montre la plus fine à ce jour, annoncée à 8,6 mm d’épaisseur. Pour comparer avec les concurrents, l’Apple Watch Series 10 est à 9,7 mm et la Garmin Venu X1, 7,9 mm. Concernant le poids, à la différence de la Watch Ultra et de la Watch 8 Classic, la Galaxy Watch 8 reste plutôt légère. Elle ne pèse «que» 30 g en version 40 mm et 34 g en 44 mm.

Crédit : Samsung

Concernant l’écran, il est rond avec un boîtier carré aux angles arrondis, une première pour la marque sud-coréenne. Il est également plus lumineux qu’auparavant de quoi rendre plus agréable la lecture même lorsque le ciel est très ensoleillé. Évidemment, comme toujours, il est possible de choisir son propre cadran avec lors de l’appareillage avec le smartphone. Par contre, Samsung a décidé de changer son bracelet. Adieu «l’universel», la marque coréenne a opté pour un système d’attache.

Une belle amélioration du GPS

L'un des principaux défauts de l’édition précédente, le GPS a connu une belle amélioration et semble cette fois-ci beaucoup plus précis. Samsung a décidé d’intégrer un GPS double fréquence avec le processeur 3 nm de la marque. Ce n’est pas encore totalement parfait mais on sent que le géant du high tech a travaillé et entendu les critiques des utilisateurs. Lors des enregistrements de courses, de kilomètres parcourus et d’allure, on voit une précision plus nette. Une bonne nouvelle pour les sportifs du quotidien pour le partage de leurs données sur Strava (la célèbre application permettant de partager ses activités physiques) notamment.

Un véritable «coaching» de course

Concernant la partie «sportive», Samsung propose des plans d’entraînements mais surtout a mis en place un test pour analyser la première course du porteur de la montre. L’objectif étant de connaître son niveau pour ensuite lui proposer des séances adaptées pour progresser. De quoi plaire aux novices comme aux plus aguerris.

Le calcul de l'indice antioxydant

Comme pour le GPS, Samsung a amélioré la précision du suivi «cardio» avec le capteur «BioActive». Lors des courses, mais également lors des marches simples, la fréquence cardiaque est bien analysée. Le suivi du sommeil est aussi une priorité sur ce modèle avec notamment la possibilité de détecter de l'apnée du sommeil, préoccupation de santé majeure de nos jours.

Crédit : Samsung

Mais la grande nouveauté, c’est la possibilité de connaître son indice antioxydant. Avec l’arrivée de One UI 8 Watch, la montre va indiquer si vous consommez suffisamment de légumes pour prévenir le stress oxydatif et ralentir le vieillissement de la peau. Une première mondiale sur une montre connectée. Pour se faire, il suffit de poser son pouce sur le capteur BioActive au dos de la montre pendant cinq secondes, l’utilisateur obtient alors un score et un code couleur indiquant son statut antioxydant. Un résultat bleu ciel, tout va bien. Une couleur jaune ou orange, il faudra penser à consommer un peu plus de légumes verts ou de carottes.

QuiD de la batterie ?

C’est l’autre grande interrogation. L’autonomie de la batterie a également été optimisée pour accompagner l’utilisateur plus longtemps au quotidien. Samsung a amélioré sa batterie qui était pointée du doigt par le passé. Malgré tout, comme souvent avec les montres connectées, la durée de l’autonomie ne va pas plus loin que les trois jours. Pour parvenir à aller plus loin, il faudra évidemment retirer certaines options et notifications… et forcément, cela ressemble moins à une montre connectée.

Le prix

La Watch 8 40 mm est au prix de 379 euros (version Bluetooth) ou 429 euros (version 4G). La Watch 8 44 mm est à 409 euros (version Bluetooth) ou 459 euros (version 4G).