TikTok : quels sont les 14 pays éligibles à la monétisation en 2025

Depuis que TikTok est apparue en 2016, le réseau social est devenu une véritable niche à talents. Pourtant, pour les créateurs de contenus, tous les pays ne sont pas éligibles à la monétisation. Voici les 14 pays éligibles en 2025.

Gagner de l’argent en créant des vidéos sur TikTok, c’est possible, mais encore faut-il comprendre à quelles conditions on peut réellement en profiter.

Le TikTok Creator Fund a été lancé en 2020 pour rémunérer les créateurs selon leurs performances vidéo. Il s’agit d’un fond destiné à encourager la création de contenu original sur la plateforme.

Face aux critiques sur la transparence et les faibles gains, TikTok a annoncé en 2023 la suppression progressive de ce dispositif pour le remplacer par le Creator Rewards Program qui repose désormais sur des critères plus exigeants et qui vise à offrir des revenus beaucoup plus élevés.

Cette monétisation est notamment éligible dans 14 pays du monde, à savoir :

Les États-Unis

Le Japon

Le Royaume-Uni

L’Allemagne

Le Mexique

Le Canada

L’Italie

L’Espagne

La France

La Corée du Sud

L’Indonésie

Le Brésil

Les Philippines

L’Australie

Quels sont les critères d’éligibilité ?

En plus de résider dans un pays éligible, pour rejoindre le programme il faut non seulement avoir un compte professionnel pour postuler au fonds des créateurs mais également respecter les critères suivants :

Avoir 18 ans ou plus.

Compter au moins 10 000 abonnés.

Obtenir au minimum 100 000 vidéos vues dans les 30 derniers jours.

Publier des vidéos originales respectant les règles de TikTok.

Les gains versés sont déterminés par le nombre de vues authentiques, le taux d’engagement (likes, commentaires, partages, durée de visionnage), la qualité et l’originalité du contenu ainsi que la provenance géographique des vues et le respect des règles de la plateforme.

Les revenus sont variables d’un mois à l’autre en fonction des performances globales de la plateforme et du contenu en question. La rémunération du Creator Rewards Program s’élèverait à environ 1€ pour 1 000 vues. Bien plus que l’ancien Creator Fund, qui offrait moins de cinq centimes pour le même nombre d’impressions.