Intelligence artificielle : historien, géographe, écrivain... Voici les 40 métiers menacés par cette technologie, selon une étude de Microsoft

L'intelligence artificielle pourrait-elle devenir une menace pour le milieu du travail ? C'est en tout cas ce qu'indique une nouvelle étude menée par des chercheurs de Microsoft. Cette dernière présente les 40 métiers les plus susceptibles d'être remplacés.

L'IA, future voleuse d'emplois ? Si l'intelligence artificielle peut s'avérer être une alliée dans certains domaines, elle pourrait bien se retourner contre ceux qui l'utilisent le plus. Et pour cause : d'après une étude réalisée par des chercheurs de Microsoft, certains métiers sont susceptibles d’être automatisés ou assistés par l’IA, au cours des années à venir. Voici lesquels.

Les interprètes, traducteurs, historiens et les agents de bord sont les plus à risque

Pour réaliser l'étude, pré-publiée sur le site arXiv, les chercheurs se sont intéressés à plusieurs indicateurs : d'abord, la nature des échanges avec l'IA, dans un contexte professionnel. Il est alors apparu que les utilisateurs y avaient recours, particulièrement pour la collecte d’informations et la rédaction.

Les chercheurs ont ensuite calculé le score d’applicabilité de l’IA. Un chiffre qu'ils ont obtenu en analysant 200.000 conversations entre Microsoft Copilot et ses utilisateurs. Il s’agit en quelque sorte du pourcentage d’activités, dans chaque métier, pour lesquelles les gens font appel à l’IA, et donc du risque théorique pour chaque métier.

Ce score combine ainsi trois éléments issus des conversations avec Copilot : la fréquence à laquelle une activité est prise en charge par l’IA, son taux de réussite et l’ampleur de l’aide réellement apportée. À la suite de cette analyse, un constat est ressorti : ce ne sont pas les métiers manuels qui ressortent en tête, mais ceux centrés sur l’écrit, l’oral et la transmission d’informations.

Une liste de 40 métiers les plus exposés a ainsi été réalisée. En tête des professions les plus exposées au remplacement par l'IA, on retrouve les interprètes et traducteurs, les historiens, les agents de bord, les représentants commerciaux, les écrivains et auteurs, ou encore les représentants du service client.

© Microsoft

Les métiers manuels sont les plus épargnés

Puis, les chercheurs ont effectué le même tableau, sous l'angle des métiers les moins susceptibles d'être remplacés par de l'IA. En tête de liste, figurent les phlébotomistes (professionnel de santé formé pour effectuer des prises de sang), les infirmier(e)s auxiliaires, les conducteurs de machines lourdes et de bateaux à moteur, les agents d’entretien, les couvreurs, les massothérapeutes et les plongeurs. En somme, les métiers manuels ou qui nécessitent une intervention humaine.

@ Microsoft

Toutefois, ces classements sont à considérer avec précaution. En effet, dans leur étude, les chercheurs n'ont pas mesuré ce que l'IA pourrait faire à la place des humains, mais plutôt la manière dont elle est utilisée dans chacun des métiers.

Et pour cause : dans les métiers de terrain ou impliquant l'apport de savoirs, tels que représentant commercial ou historien, il est difficile d'imaginer une IA les remplacer. Elle pourrait donc, à terme, servir de soutien à un grand nombre de missions d'un salarié dans le milieu de la bureautique par exemple.