Arnaque au dropshipping : attention à cette escroquerie qui utilise l’IA qui peut vous tromper

Sur Vinted, des arnaques mêlant dropshipping et intelligence artificielle se multiplient. Des vêtements neufs, souvent de mauvaise qualité, sont vendus comme de la seconde main via de fausses annonces générées par IA. Des astuces permettent de repérer ces pratiques trompeuses.

Le dropshipping et l’intelligence artificielle ont formé un duo redoutable dans l’univers de l'e-commerce, notamment sur Vinted. Depuis plusieurs années, des vendeurs peu scrupuleux ont proposé des produits à très bas coût, revendus à prix fort.

Parmi eux figuraient des géants chinois comme Shein ou Temu, mais aussi de nombreux influenceurs ayant fait de ces pratiques une source majeure de revenus via les réseaux sociaux.

L’intelligence artificielle au service de la tromperie

Dernièrement, l’IA a été utilisée pour produire de faux contenus de plus en plus convaincants. La voix et le visage de l’ancienne Miss France et médecin Marine Lorphelin ont ainsi été manipulés afin de vendre de faux compléments alimentaires. Une dérive technologique de plus, exploitée pour tromper les consommateurs.

Le 23 juillet 2025, le lanceur d’alerte connu sous le nom de Le jeune engagé a révélé sur Instagram une escroquerie en pleine expansion sur Vinted. Selon lui, des annonces de vêtements de seconde main auraient en réalité été générées par intelligence artificielle afin de vendre des articles neufs et bas de gamme issus du dropshipping.

Comment reconnaître une fausse annonce ? Plusieurs indices permettent de repérer ces fraudes :

Les vêtements n’étaient jamais portés par la même personne sur les photos.

Les arrière-plans changeaient constamment, avec des éléments volontairement désordonnés pour simuler une prise spontanée.

Une simple recherche Google Lens permettait souvent de retrouver le même vêtement sur des sites comme Shein, à un prix bien inférieur.

Lorsque tous ces éléments étaient réunis, il s’agissait probablement d’une fausse annonce. L’objectif restait simple : déguiser un produit neuf de mauvaise qualité en vêtement de seconde main, en réalisant une importante marge.

Bien que légale, cette méthode relevait de la publicité mensongère. Les internautes pouvaient donc signaler les annonces et les comptes concernés à Vinted. Le Jeune engagé a également appelé la plateforme à prendre ses responsabilités pour mieux protéger ses utilisateurs.