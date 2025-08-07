«Plus intelligent, plus rapide, plus utile» : voici GPT-5, dernière intelligence artificielle d'OpenAI

OpenAI a annoncé sa toute dernière version de ChatGPT : GPT-5. L'entreprise a présenté son outil comme «le meilleur modèle du monde», grâce à des renforcements sur de nombreux aspects comme le code, l'écriture, la personnalisation ou encore les questions de santé.

ChatGPT-5 ne perd pas de temps. A peine annoncée, la dernière version d'intelligence artificielle d'OpenAI a déjà été faite nouveau modèle par défaut pour les utilisateurs de ChatGPT. Voici les nouvelles fonctionnalités de cette dernière version.

Dès ce jeudi 7 août, GPT-5 est donc disponible pour l'ensemble des utilisateurs, même ceux qui n'utilisent que la version gratuite de la plate-forme américaine. Ces derniers n'auront cependant pas accès à toutes les fonctionnalités de cette IA, qui seront réservées aux abonnés de «ChatGPT Plus».

«Il y a 32 mois, nous sortions ChatGPT. Depuis, c'est devenu le standard d'utilisation de l'intelligence artificielle pour les gens», avait commencé par expliquer Sam Altman, PDG d'OpenAI. «A l'époque, un million de personnes l'a utilisé la première semaine, ce que nous trouvions superbe. Mais maintenant, environ 700 millions de personnes utilisent ChatGPT pour travailler, pour apprendre, pour obtenir des conseils, pour créer et bien plus encore».

Des améliorations spectaculaires

«Aujourd'hui, nous sortons enfin GPT-5, une amélioration majeure par rapport à GPT-4 et un pas déterminant sur notre chemin vers l'AGI». AGI est l'acronyme de «artificial general intelligence», l'intelligence artificielle générale, qui permet à une machine de se doter d'un niveau d'intelligence tel qu'elle peut comprendre et apprendre n'importe quelle tâche humaine.

Dans un premier temps, OpenAI se félicite d'avoir renforcé la sécurité de sa technologie, a expliqué Alex Beutel, responsable de la sécurité des produits de l'entreprise. Il explique : «Avant, l'approche était binaire. Si la requête semblait sûre, le modèle s'exécutait, et sinon il refusait». Pour ce qui est des utilisateurs cherchant à obtenir des informations potentiellement sensibles, voire aux motivations criminelles, «le modèle va se limiter à des informations générales, qui ne peuvent pas nuire».

Ensuite, l'interface a également été travaillée pour être personnalisée par ses utilisateurs, qui peuvent notamment choisir que leur interlocuteur numérique ait un ton concis, bienveillant ou sarcastique. Plus précisément, les personnalités seront «cynique», «robot», «à l'écoute» ou «expert». La couleur de la conversation peut aussi être changée, et bien plus d'options pour les usagers payants.

ChatGPT-5 a également pris conscience de sa responsabilité en matière de santé, de plus en plus d'internautes comptant sur ses réponses pour orienter leurs décisions médicales. Malgré les progrès majeurs de l'entreprise en la matière, elle maintient que ChatGPT ne peut remplacer un professionnel de santé.

Une démonstration en direct qui a fait parler

Pour ce qui est des capacités génératrices, celles-ci ont fait l'objet de plusieurs tests en direct, dont l'une effectuée par l'un des développeurs, Yann Dubois. Il a par exemple demandé en langage courant à l'assistant IA de créer une application en ligne pour apprendre le français avec des jeux. GPT-5 a aussitôt codé un site web spécialement pour l'occasion. Une plate-forme élémentaire a vu le jour en quelques minutes.

De son côté, Elon Musk, bien que confiant quant à la capacité de son IA, Grok, à tenir la dragée haute à cette nouvelle version d'OpenAI, a affirmé qu'il s'attendait à ce que ChatGPT «mange tout cru» Microsoft.

Grok 5 will be out before the end of this year and it will be crushingly good https://t.co/W0SP9bu1GH — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2025

Pour présenter son nouveau produit, Sam Altman a utilisé une analogie simple : «Nous pensons que vous apprécierez l'utilisation de GPT-5 bien plus encore que les précédents. Il est plus utile, il est plus intelligent, il est plus rapide, il est plus intuitif. GPT-3 était comme s'adresser à un élève de lycée. On pouvait voir des bribes d'intelligence mais accompagné de beaucoup de désagréments. GPT-4 était semblable à un étudiant d'université, une vraie intelligence et une vraie utilité. Maintenant, GPT-5, c'est s'adresser à un expert. Un vrai expert qui aurait un doctorat».