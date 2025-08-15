Comment YouTube va-t-il deviner l'âge réel des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle ?

Aux États-Unis, YouTube va tester l'identification de l'âge de ses utilisateurs grâce à l'IA. Son but ? Mieux protéger les mineurs des contenus, en scrutant les habitudes de navigation en ligne considérées comme inappropriées.

L’IA au service de la protection de l’enfance en ligne ? C’est ce que semble vouloir Google pour sa plate-forme de vidéo en ligne YouTube, avec le lancement d’une phase de test d’un outil d’intelligence artificielle visant à identifier ses utilisateurs aux États-Unis.

«Cette technologie va nous permettre de déduire l’âge d'un utilisateur et d'utiliser ce signal, indépendamment de la date de naissance indiquée dans le compte, pour proposer des expériences et des protections adaptées», a expliqué l’équipe dirigeante de YouTube sur son blog.

Une technologie basée sur l'historique de recherche

La technologie est plutôt simple et est censée interpréter «différents signaux», tels que les types de vidéos recherchées et regardées ou encore l’ancienneté du compte. Si le système détermine qu'un utilisateur a moins de 18 ans, les règles pour les adolescents s'appliqueront automatiquement : la publicité ne sera plus personnalisée et des garde-fous dans les recommandations seront activés, pour limiter le visionnage répété de certains contenus, notamment.

Si ces historiques de vidéos peuvent être biaisés par le visionnage de vidéos destinées à des enfants, notamment chez les parents, l’utilisateur «aura la possibilité de prouver qu'elle a bien 18 ans ou plus, par exemple en utilisant une carte bancaire ou une pièce d'identité officielle», précise la plate-forme.

L'Australie, pionnière dans les interdictions d'accès aux réseaux sociaux

Comme de nombreuses plates-formes en ligne, dont Instagram et TikTok, YouTube est régulièrement accusé de nuire à la santé des enfants et adolescents, aussi bien sur la question du temps passé devant un écran que sur celle de l’exposition à des contenus inappropriés.

Récemment, l’Australie a décidé d’interdire l’accès à YouTube aux moins de 16 ans, afin de les protéger des «algorithmes prédateurs», comme indiqué par la ministre de la Communication, Anika Wells. Une mesure qui s’ajoute à la loi adoptée par le pays en 2024 concernant l’interdiction d’accès à Facebook, X, Instagram et TikTok aux moins de 16 ans.