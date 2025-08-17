Toute l’actu en direct 24h/24
Google Maps : cette nouvelle fonctionnalité à activer pour rendre la navigation plus précise

Sans GPS, sortir d'un tunnel à plusieurs issues sans se tromper de chemin peut s'avérer difficile. [Igor Tverdovskiy/Unplash]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’une des applications de navigation les plus utilisées au monde propose une nouvelle option pour éviter de perdre son chemin, même dans des lieux fermés comme les tunnels.

Se tromper de sortie ou perdre le signal GPS dans un tunnel ? Cela arrive fréquemment. Désormais, Google Maps propose une solution pour y remédier. L’application ne dépend plus uniquement des signaux satellites GPS, souvent obstrués dans ce type d’infrastructures.

Comme l’explique SmartDroid, Google Maps peut désormais maintenir la navigation grâce aux balises Bluetooth (beacons) installées dans de nombreux tunnels. La connectivité est ainsi assurée et les indications sont transmises en temps réel, même en l’absence de signal GPS.

Une fonctionnalité disponible uniquement sur Android

La manipulation est assez simple pour disposer de cette . Si votre application Google Maps est à jour, il vous suffit juste de vous rendre dans les paramètres et sélectionner l’onglet «Navigation». À partir de là, rendez-vous sur «Options de conduite» et vous pourrez activer l'option «Tunnel bluetooth beacon». Des autorisations risquent de vous être demandées. Une fois acceptées, votre application sera dotée de ce système.

L’application demandera certaines autorisations liées au Bluetooth. Une fois validées, la navigation dans les tunnels devient beaucoup plus fluide. En revanche, cette nouveauté est réservée aux smartphones Android. Google Maps ne peut pas la proposer sur iPhone, Apple limitant l’utilisation du Bluetooth en arrière-plan.

Google n’innove pas totalement : Waze (qui appartient au groupe Alphabet propriétaire de Google), autre application plébiscitée par les conducteurs, propose déjà ce service depuis plusieurs années. Selon la page d’assistance Waze Beacons, des villes comme Paris, Bruxelles, Oslo, New York, Chicago, Boston, Mexico, Rio ou encore Sydney ont déjà adopté ce système.

