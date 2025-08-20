«Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Pormanove» : les condoléances de la plate-forme Kick agacent sur les réseaux

Près de 48 heures après le décès de Jean Pormanove, plus connu sous le nom de «JP», lors d'un stream en direct, la plate-forme Kick a réagi sur les réseaux sociaux, s'attirant la foudre des internautes.

Une communication qui n'est pas bien accueillie par les internautes français. Après le décès de Raphaël Graven, connu sous les pseudos de «JP» ou encore de «Jean Pormanove», au cours d'un stream diffusé en direct à des milliers de spectateurs, la plate-forme de diffusion en ligne Kick a présenté ses condoléances aux proches de la victime de 46 ans.

«Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Pormanove et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté», a publié le compte francophone de Kick sur X, indiquant que «tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l’attente de l’enquête en cours».

Nous sommes profondément attristés par la disparition de Jean Pormanove et adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à sa communauté.



Tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l’attente de l’enquête en cours.… — Kick Français (@Kick_FR) August 20, 2025

De plus, la plate-forme a précisé qu'elle s'engageait à «collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de ce processus», avec comme priorité de «protéger les créateurs et de garantir un environnement plus sûr sur Kick».

Les internautes révoltés par la réaction de Kick

Cette prise de position a été très mal reçue par les internautes français. Certains d'entre eux ont notamment pointé du doigt le manque de réaction de la part de Kick. «Vous êtes tout autant responsables» ou «Vous n'avez pas honte ?» figurent parmi les messages récurrents.

Vous êtes tout autant responsables. Tout se paie, un jour ou l’autre. — • (@RekiOnceAgain) August 20, 2025

Plusieurs internautes ont également rappelé que le compte X de Kick en français avait, par le passé, publié plusieurs tweets utilisant l'image et le nom de Jean Pormanove, pourtant atteint d'un handicap.

Pourtant cette humiliation quotidienne vous faisait bien rire à l’époque mdr pic.twitter.com/UhmMVSosss — DéphaseuR (@DephaseuR) August 20, 2025

Pour l'heure, une enquête a été ouverte par les autorités et confiée au à la brigade de recherches de Nice, alors qu'une autopsie devrait être pratiquée prochainement.