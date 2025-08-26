Blockchain et souveraineté : l’Europe prépare son euro numérique

Face à la pression des Etats-Unis, l’Union européenne accélère discrètement sa course vers un euro numérique. Selon des experts, l’Europe réfléchirait à utiliser une blockchain publique, comme Ethereum ou Solana.

Le projet d’euro numérique gagne du terrain. Longtemps considéré comme lointain, il pourrait finalement voir le jour autour de 2027. En cause, l’avancée des États-Unis en ce domaine, avec l’adoption récente, en juin dernier, du GENIUS Act, qui a instauré la première régulation fédérale complète sur les stablecoins de paiement aux Etats-Unis.

Les stablecoins, qui sont des cryptomonnaies «stables», dans la mesure où elles sont adossées à une valeur fixe et émises par des entreprises privées, bénéficient désormais d’un cadre juridique. Ce premier tournant majeur dans la régulation des crypto-actifs américains donne un avantage stratégique aux Etats-Unis dans la course mondiale aux monnaies numériques.

L’euro numérique serait garanti par la BCE

Face à cette pression, l’Union européenne amplifie ses efforts pour lancer son projet, afin que l’euro ne perde en importance. Selon les informations du Financial Times, la loi américaine aurait indirectement poussé l’Europe à «repenser ses plans pour l’euro numérique». Sans afficher de décisions définitives, certains experts de la Banque Centrale Européenne (BCE) réfléchiraient à utiliser une blockchain publique, comme Ethereum ou Solana ; de cette façon, l’euro pourrait plus facilement dialoguer avec d’autres monnaies numériques.

Contrairement aux stablecoins, qui sont des cryptomonnaies privées adossées au dollar et émises par des entreprises, l’euro numérique serait garanti par la Banque centrale européenne (BCE). Concrètement, il s’agirait d’un équivalent digital de nos billets et pièces, utilisables via une application ou une carte. Un euro numérique vaudrait toujours 1 €.

L’objectif ne serait pas de remplacer le cash, mais de le compléter, notamment à l’heure où les paiements se dématérialisent et où le rôle international de l’euro est constamment remis en question. En d’autres termes, l’euro numérique serait une sorte de monnaie digitale, non pas émise par une banque commerciale, mais directement par la BCE.