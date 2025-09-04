Google : le géant condamné à 366 millions d'euros pour collectes frauduleuse de données

Le géant de la Silicon Valley Google a été condamné hier aux États-Unis pour atteinte à la vie privée de ses utilisateurs, selon la décision d’un jury d’une cour fédérale de San Francisco. L'amende s'élève à près d'un demi-milliard de dollars et n'est pas la première en ce sens.

C’est une nouvelle fois un coup dur pour le portefeuille de Google. Le leader de la recherche en ligne devra payer la somme impressionnante de 425,7 millions de dollars (environ 366 millions d'euros), pour atteinte à la vie privée. Le géant du web a annoncé vouloir faire appel.

Cette décision découle d’un recours collectif déposé en juillet 2020 et d’un procès entamé mi-août. Dans cette affaire, 98 millions d’utilisateurs sont concernés. Tous avaient fait valoir qu'ils avaient désactivé le paramètre «Activité sur le Web et les applications» et un autre sous-paramètre de suivi, toutefois le moteur de recherche californien à continuer à collecter des données privées au dépend de ces utilisateurs.

«Les promesses et garanties de Google en matière de confidentialité sont des mensonges éhontés», ont déclaré les avocats des plaignants lors du procès, repris par l’AFP.

Des torts également en France

Par la même occasion, en France, la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a infligé une amende record de 325 millions d’euros. Ce qui est reproché à Google ? Afficher des publicités au milieu des courriels d’utilisateurs français de Gmail sans leur consentement, mais également pour un défaut d’information sur l’usage des cookies.

Une sanction financière qui fait écho à deux autres affaires. Après 2020 et une amende de 100 millions d’euros, puis en 2021 avec une nouvelle contravention de 150 millions d’euros, c’est la troisième, en matière de cookies, que le groupe de Mountain View doit payer à l’État français.

De nouveaux faits dans la longue liste des sanctions contre les GAFAM

Google se retrouve au centre d'une longue liste d'affaires pour lesquelles il a été condamné. Entre ses pratiques anticoncurrentielles de sa régie publicitaire AdSense et d’abuser de sa position dominante par le biais d’Android et de Google Shopping, c’est au total près de 8 milliards d’euros que réclame la Commission européenne à l’entreprise de Sundar Pichai.

Les autres géants américains du numérique ne sont pas non plus épargnés par l’Union européenne. En août 2016, Apple a été condamné par Bruxelles à rembourser à l’Irlande 13 milliards d’euros d’impôts impayés.

Mais il est également possible de citer Microsoft et son amende de 899 millions d’euros ou encore Amazon et ses 746 millions d’euros. Tant de condamnations pécuniaires qui placent les GAFAM tout en haut de la liste des entreprises les plus sanctionnées au monde.