Smartphone : voici comme se servir de l'option cachée pour convertir vos images en PDF

De nombreux smartphones disposent d'une option méconnue. Il s'agit d'un outil intégré pour convertir une photo en fichier PDF. Voici comment l'utiliser.

Vous pensez encore devoir passer par des sites remplis de pubs pour convertir une photo en PDF ? Inutile : votre smartphone possède sans doute déjà un outil intégré. Une fonction discrète, mais bien pratique, qui vous évite les inscriptions et les doutes sur la confidentialité de vos fichiers.

Longtemps incontournables, les convertisseurs d’images en ligne ont rendu service à plus d’un internaute. Mais la formule a ses limites : publicités envahissantes, obligation de créer un compte et surtout le risque que vos fichiers personnels ne soient pas aussi protégés qu’espéré. Il vaut plutôt éviter ces plates-formes pour des documents sensibles.

L’outil caché de votre smartphone

La bonne nouvelle, c’est que certains téléphones disposent déjà de leur propre convertisseur. Sur Samsung, Xiaomi ou Google Pixel, quelques manipulations suffisent pour transformer une image en PDF sans passer par un site tiers. Cette fonctionnalité n'est pas directement intégré sur iPhone, mais plusieurs applications proposent ce service.

Voici la méthode sur Samsung. Vérifiez que votre smartphone et l’application «Galerie» soient bien à jour. Ouvrez la galerie puis rendez-vous dans «Menu» puis «Paramètres». En bas de page, cliquez sur «À propos de la galerie». Tapotez plusieurs fois sur le numéro de version jusqu’à activer «Gallery Labs». Dans les paramètres, une nouvelle section apparaît : activez «Save as PDF». Pour convertir une photo, ouvrez-la, sélectionnez les trois points en haut à droite, puis «Imprimer». Il ne reste plus qu’à choisir «Enregistrer au format PDF».

Sur Xiaomi et Google Pixel, c'est encore plus simple. Ici, pas besoin d’options cachées. Ouvrez votre galerie ou Google Photos. Sélectionnez l’image voulue. Cliquez sur «Partager», faites défiler les options puis choisissez «Imprimer». Dans l’écran d’impression, sélectionnez «Enregistrer au format PDF».