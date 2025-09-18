Meta présente ses nouvelles lunettes connectées dopées à l'IA

Lors de sa conférence annuelle Meta Connect à Menlo Park, en Californie, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a dévoilé ses nouvelles lunettes connectées, les Meta Ray-Ban Display.

Une prouesse technologique. Sur la scène de la conférence Meta Connect Mark Zuckerberg a dévoilé des lunettes connectées intégrant un écran dans les verres et des fonctions IA étendues. «Notre objectif est de créer des lunettes élégantes qui offrent une super-intelligence personnelle et une sensation de présence grâce à des hologrammes réalistes», a déclaré le dirigeant de Meta.



Ces nouvelles lunettes connectées, dernières nées d'une gamme inaugurée en 2023, intègrent un écran dans le verre droit, capable d'afficher des messages, des photos, des vidéos et des appels vidéo. Elles affichent également des indications générées par l’IA.

L'écran, la caméra et les fonctions IA sont activables à la voix et par de subtils mouvements des doigts, grâce à un bracelet porté au poignet. Elles sont équipées de verres teintés et peuvent être personnalisées avec la correction visuelle des utilisateurs. Les Ray-Ban Meta Display seront commercialisées à partir du 30 septembre pour 799 dollars (environ 675 euros), mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps. La distribution sera étendue au Canada, à la France, à l’Italie et au Royaume-Uni début 2026.

Deux autres modèles présentés

La conférence a également été l’occasion pour la firme de Palo Alto de présenter une nouvelle génération de ses Ray-Ban Meta, les lunettes connectées les plus vendues au monde, avec plusieurs millions d'unités écoulées. Ce nouveau modèle sera proposé à partir de 379 dollars (320 euros). La gamme s'élargit aussi aux montures Oakley, désormais capables de prendre photos et vidéos sans les mains, d'utiliser un assistant IA et de fournir une traduction instantanée des propos de votre interlocuteur directement dans vos oreilles.

L’IA de Meta promet désormais, entre autres, de vous aider à concocter des recettes avec les ingrédients filmés par les lunettes, d’amplifier la voix de vos amis dans un environnement bruyant ou, pour les lunettes avec écran intégré, de sous-titrer en temps réel votre interlocuteur. Le partenariat, conclu en 2019 avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban et Oakley, intègre désormais une version sportive : les Oakley Meta Vanguard, commercialisées à 499 dollars (environ 420 euros) fin octobre.

Cela fait plus de dix ans que les lunettes connectées sont vues par l'industrie comme une technologie d'avenir. Google avait lancé en 2013 son casque Glass équipé d'une caméra, depuis abandonné, tandis que Meta a rencontré davantage de succès avec ses modèles Ray-Ban. Le marché mondial des lunettes intelligentes, évalué à près de 2 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 8,26 milliards par an d'ici à la fin de la décennie, selon le cabinet Grand View Research.

