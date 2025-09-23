100 milliards de dollars : voici la somme colossale que Nvidia va investir dans les centres de données d'OpenAI

Nvidia, le géant américain des puces électroniques, et OpenAI, leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont annoncé, lundi, leur intention de créer un partenariat. Dans ce cadre, Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI.

Une collaboration historique. Lundi, dans un communiqué, Nvidia, entreprise américaine de puces électroniques, et OpenAI, ont annoncé leur futur partenariat. Nvidia prévoit ainsi d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI.

Pour l'officialiser, les deux géants californiens de la tech ont signé «une lettre d'intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI».

Ces capacités supplémentaires vont permettre à la start-up OpenAI, «de former et d'exécuter sa prochaine génération de modèles dans le cadre du développement de la superintelligence», affirment-ils dans le communiqué.

Puissance moyenne de dix réacteurs nucléaires en France

«Pour soutenir ce développement, qui comprend des centres de données et de la puissance électrique, Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI au fur et à mesure du déploiement des nouveaux systèmes Nvidia», peut-on lire dans le communiqué.

«L'objectif est que la première phase soit opérationnelle dans la deuxième moitié de 2026 avec la plateforme Nvidia Vera Rubin», est-il écrit. Cette dernière est la nouvelle génération attendue de processeurs et puces graphiques du groupe de Santa Clara (Californie).

Selon le patron de Nvidia, Jensen Huang, «ce partenariat dans les investissements et les infrastructures marque un nouveau bond en avant : déployer 10 gigawatts pour alimenter la prochaine génération d'intelligence artificielle», ce qui représente environ la puissance moyenne de dix réacteurs nucléaires en France.

«L'infrastructure informatique sera la base de l'économie du futur et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour faire de nouvelles percées dans le domaine de l'IA et permettre aux gens et aux entreprises d'en profiter à grande échelle», a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, également cité dans le communiqué.

Ce partenariat complète la collaboration en cours d'OpenAI et Nvidia avec également Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate, programme de 500 milliards de dollars pour construire une vaste infrastructure pour l'IA sur le sol américain.

Wall Street a salué cette nouvelle collaboration, l'action de Nvidia gagnant 3,44% à la Bourse de New York vers 17h40 GMT.