«L’Enlèvement» : quelle est cette nouvelle tendance TikTok annonçant la fin du monde ?

La tendance TikTok «Rapture» («enlèvement» en français) prédisait que la fin du monde devait se produire les mardi 23 ou mercredi 24 septembre.

Le Jour de l’enlèvement est désormais passé… et la fin du monde n’a finalement pas eu lieu. Depuis plusieurs semaines, l’idée que surviendrait ce «Jour de l’Enlèvement» (Rapture Day) le 23 ou 24 septembre circulait massivement sur TikTok et YouTube. «L’Enlèvement» est une croyance issue du christianisme évangélique selon laquelle Jésus-Christ reviendra sur Terre pour emmener les véritables croyants au Ciel, laissant derrière lui les non-sauvés, condamnés à affronter sept années de jugements divins.

Cette prophétie a d’abord été relayée par Joshua Mhlakela, un pasteur sud-africain. Lors d’une interview sur YouTube, il affirmait en juin avoir eu une vision de Jésus. Selon lui, le Messie devait revenir sur Terre à l’occasion de Roch Hachana, le Nouvel an juif. «Mais après l’Enlèvement de septembre 2025, le chaos, la destruction et la dévastation qui accompagneront cet événement… il n’y aura pas de Coupe du monde 2026», assurait le pasteur Joshua Mhlakela.

Des vidéos virales

Certains internautes ont repris cette prédiction et annoncé deux journées apocalyptiques. De nombreuses vidéos sur TikTok donnaient ainsi des conseils pour se préparer au fameux «jour de l’Enlèvement» ou décrivaient le déroulement de l’événement. Sur la plate-forme, le hashtag dédié au Rapture Day cumulait plus de 350.000 vidéos et des millions de vues.

Alarmés par cette annonce, certains ont pris des décisions radicales. Un internaute annonçait ainsi par exemple avoir vendu sa voiture.

Dans un témoignage recueilli par le média américain Cut, une femme se disait bouleversée par le fait que beaucoup ne prennent pas la prophétie au sérieux. «Les gens plaisantent, mais ça me brise le cœur, car ils s’en souviendront après coup et découvriront la vérité trop tard. (…) J’espère vraiment que nous avons tort, car si nous avons raison, le monde va traverser les sept pires années de son histoire.»

Ce n’est pas la première fois qu’une telle prédiction circule. Au fil des siècles, astrologues, médecins, mathématiciens et religieux ont annoncé l’imminence de la fin du monde. Plus récemment, on se souvient par exemple de la théorie liée au calendrier maya, censée annoncer la fin du monde le 21 décembre 2012, ou encore de la mystérieuse «planète X» en 2017. Ronald Weinland, pasteur de l’Église de Dieu, avait de son côté affirmé que la fin du monde surviendrait le 9 juin 2019.

Selon les calculs d’Isaac Newton à partir de la Bible, l’année 2060 serait celle de l’apocalypse.