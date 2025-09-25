Pourquoi Apple menace-t-il de stopper ses livraisons vers l'UE ?

Ce jeudi, Apple appelle l’Union européenne à abroger sa loi emblématique sur le numérique, sous la menace d’un retrait de certaines livraisons en Europe.

Apple a lancé un avertissement inédit à l’Union européenne. Le géant américain a exhorté, ce jeudi 25 septembre, l'Union européenne à abroger le règlement sur les marchés numériques (DMA), avertissant que, si celui-ci n’était pas modifié, l’entreprise pourrait cesser de livrer certains produits et services au bloc des 27 pays. Le DMA (Digital Markets Act), adopté en 2022 et entré en vigueur en mars dernier, vise à limiter l’emprise des géants du numérique, sous peine de lourdes sanctions financières.

L’entreprise dirigée par Tim Cook estime que ce texte fragilise ses utilisateurs en les exposant à des risques nouveaux et en dégradant leurs services. «Le DMA devrait être abrogé, et remplacé par un texte législatif plus adapté», a réclamé Apple, d’après l’AFP. Le colosse de la tech réclame des changements profonds, notamment avec la création d’une agence de régulation indépendante de la Commission. Une position qui place une nouvelle fois le constructeur de l’iPhone en confrontation directe avec les autorités européennes.

Des fonctionnalités bridées et des risques dénoncés

Le groupe américain accuse cette réglementation de l'obliger à priver les consommateurs européens de certaines fonctions à leur sortie. Apple a déclaré avoir déjà retardé le lancement de la traduction en direct via les AirPods et la mise en miroir des écrans d'iPhone sur un ordinateur portable en raison des exigences du règlement européen sur les marchés numériques. Une privation que le groupe juge contraire à l’innovation.

Apple s’oppose également à l’ouverture obligatoire de ses appareils à des boutiques d’applications ou systèmes de paiement alternatifs, considérés comme moins sûrs que son propre App Store. Selon le groupe, ces obligations ne respectent pas ses standards de sécurité et de confidentialité.

De plus, l’entreprise à la pomme estime que cette réglementation conduit à dégrader les services rendus aux utilisateurs de ses produits, et qu'elle les expose à des risques dont ils étaient auparavant protégés. La réglementation aurait rendu accessibles des applications pornographiques sur iPhone, en dépit des risques qu’elles engendrent, en particulier pour les enfants. La firme insiste sur le fait que son écosystème fermé garantit un meilleur contrôle, une meilleure sécurité et un confort accru des utilisateurs, là où l’Union européenne impose une ouverture jugée dangereuse.

Le maintien d’un encadrement malgré les menaces

Les critiques du groupe américain, contre le DMA, font écho aux attaques de Donald Trump contre l'interventionnisme de l'UE dans le numérique. En août, le président américain avait menacé d’imposer des droits de douane en représailles aux règles contraignantes pour les entreprises technologiques américaines.

Comme le rapporte le Guardian, le locataire de la Maison Blanche avait déclaré dans un message sur son réseau social, Truth Social : «Je m’opposerai aux pays qui attaquent nos incroyables entreprises technologiques américaines. Les taxes numériques, la législation sur les services numériques et la réglementation des marchés numériques sont toutes conçues pour nuire à la technologie américaine ou la discriminer». «Ils accordent également, de manière scandaleuse, un laissez-passer total aux plus grandes entreprises technologiques chinoises. Cela doit cesser, et cesser MAINTENANT», avait-il ajouté.

Le DMA, qui prévoit des sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise, et jusqu’à 20 % en cas de récidive, a déjà été appliqué pour Apple. En avril dernier, la Commission lui avait infligé une amende de 500 millions d’euros pour avoir prétendument empêché les développeurs d'applications d'orienter les utilisateurs vers des offres plus avantageuses en dehors de l'App Store.

Au-delà du DMA, Apple fait aussi l’objet d’enquêtes dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA), qui impose des obligations aux plates-formes pour protéger leurs utilisateurs contre les contenus illégaux et dangereux.