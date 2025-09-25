«Un voyage pour Rome pour 11 à 1.200 euros» : au moins 300 personnes victimes d'une arnaque aux voyages à prix cassé

Deux assistantes maternelles basées à Marseille (Bouches-du-Rhône), auraient escroqué 300 personnes avec des voyages à prix cassé.

Des arnaques dévastatrices. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Aix-en-Provence contre deux assistantes maternelles marseillaises accusées d'avoir arnaqué près de 300 personnes pour plusieurs centaines de milliers d'euros.

Les deux femmes proposaient des voyages à des prix très alléchants, a rapporté Ici Provence. Contrairement aux arnaques déjà établies dans le milieu du tourisme, dans cette affaire, les voyages avaient parfois lieu.

Au départ, le système mis en place par ces deux femmes reposait sur le modèle d'un comité d'entreprise. Pour un voyage à Rome, «quatre jours, un week-end de l'Ascension, ça m'a coûté 1.200 euros pour 11 personnes», a confié Sébastien à l'Indépendant.

Une arnaque basée sur le système de la pyramide de Ponzi

Mais en réalité, l'arnaque fonctionnait sur le fameux système pyramidal de type Ponzi, qui permet de financer les investissements de clients par les fonds apportés par les nouveaux entrants. Ainsi, le bouche-à-oreille a pérennisé l'arnaque.

«Normalement, ça n’existe pas des séjours à Disneyland à moitié prix», a témoigné ainsi une mère de famille. Cependant, lorsqu’une de ses amies est revenue d’un de ces fameux voyages à moitié prix, elle souscrit. Elle a indiqué avoir signé «pour trois séjours» dont un en Laponie. Le premier séjour avait été reporté et le dernier, au pays du Père-Noël, fin 2024, n’a tout simplement jamais eu lieu.

Début janvier 2025, le site de l’entreprise de voyages a fermé. Cette fermeture a laissé des familles entières avec des ardoises de 7 à 8.000 euros.

L’enquête ouverte cherche désormais à répertorier la liste la plus exhaustive possible des victimes. Elles seraient déjà 300.