«Scratchegate» : Apple dévoile la cause derrière les nombreuses photos d’iPhone Air et Pro rayés qui circulent sur les réseaux sociaux

Des utilisateurs de l'iPhone 17 testent leur téléphone sur les rayures. [Hollywood.vibe25/Tiktok]
Par CNEWS
Face à la polémique grandissante autour des rayures signalées sur ses nouveaux modèles d’iPhone, Apple a tenu à réagir pour tenter d’apaiser les critiques.

Des iPhone 17 jugés trop sensibles aux rayures. Depuis la sortie des iPhone 17 Air et Pro, le vendredi 19 septembre 2025 en France, de nombreux utilisateurs se plaignent de constater des rayures visibles sur la coque arrière de leur appareil, parfois après seulement quelques jours d’utilisation. La controverse, amplifiée sur les réseaux sociaux, a même été surnommée «Scratchegate».

Selon plusieurs témoignages, le matériau utilisé par Apple à l’arrière du téléphone serait en cause. La marque a en effet remplacé le titane par une monocoque en aluminium, jugée par certains consommateurs trop vulnérable aux éraflures. Sur X (ex-Twitter) ou sur TikTok, les utilisateurs partagent des photos de «marques permanentes» ou dénoncent la «fragilité» de leur nouveau smartphone.

 

@hollywood.vibe25

iPhone 17 Pro Scratch Gate is Real -- But its not your fault [KrOBzFwVzwA]_011

♬ original sound - hollywood.vibe25

 

La plate-forme spécialisée iFixit confirme en partie ces critiques. Selon ses experts, les iPhone 17 sont effectivement «plus sensibles aux rayures que leurs prédécesseurs», en particulier autour du bloc photo. Ils précisent qu’«un simple contact avec une pièce de monnaie» peut endommager cette zone.

Apple parle seulement d'un simple «transfert de matériau»

Face à la polémique, Apple a réagi dans les colonnes de 9to5Mac. L’entreprise conteste l’idée d’une fragilité structurelle et explique que, dans la majorité des cas, il ne s’agirait pas de véritables rayures, mais d’un «transfert de matériau» qui peut être «retiré après un simple nettoyage». Concernant les modèles exposés dans les Apple Store et présentant des marques à l’arrière, la firme indique que le problème proviendrait d’un support MagSafe trop usé, et assure travailler à sa résolution.

Apple répond également aux critiques concernant les bords du bloc photo : ceux-ci utilisent, selon l’entreprise, les mêmes procédés de fabrication que sur d’autres modèles d’iPhone ou de MacBook. La marque affirme que les tests internes prouvent leur durabilité, tout en reconnaissant qu’«une légère usure» ou «de petites abrasions» peuvent apparaître avec le temps.

Vendus à partir de 1 229 € pour l’iPhone 17 Air et 1 329 € pour l’iPhone 17 Pro, les nouveaux smartphones d’Apple affichent toutefois une excellente résistance sur d’autres points selon les observateurs. L’écran, protégé par la technologie Ceramic Shield 2, se montre en effet beaucoup plus résistant aux rayures selon les premiers tests indépendants. 

Reste que, compte tenu de leur prix élevé, il est vivement recommandé d’équiper ces appareils d’un verre de protection et d’une coque pour limiter les risques d’endommagement.

iPhoneAppleconsommationélectronique

