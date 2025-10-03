Utilisation de drones en France : zones autorisées, règles… Tout ce qu’il faut savoir

En France, il est possible de faire voler son drone à des fins récréatives. Pour ce faire, il faut se plier à certaines règles, pour que cela ne représente ni danger ni nuisance pour autrui.

De plus en plus de personnes s'offrent un drone pour un usage «récréatif». Mais même à cet effet, son utilisation reste cependant réglementée. Voici les obligations à connaître pour le faire voler en toute légalité.

L'un des paramètres principaux du vol est le lieu où celui-ci est effectué. Il est en effet interdit, pour des raisons de nuisance et de respect de la vie privée, de faire voler un drone au-dessus d'un espace public ou d'une agglomération.

La seule exception en la matière est la possibilité d'investir les airs au-dessus d'un lieu privé (comme un jardin, par exemple), à condition d'avoir l'autorisation préalable du propriétaire de ce dernier.

Agglomérations, Autoroutes, aéroports : impossible de survoler ces lieux

En plus des lieux privés et des agglomérations, de nombreux autres lieux ne doivent pas être survolés, comme les aérodromes ainsi que les bases ULM. Pour les aéroports et les hélistations, un accord doit être spécifiquement délivré pour un vol situé dans les 3,5 kilomètres environnant la station.

Autre lieu sensible, les zones de manœuvre et d’entraînement militaires doivent être notifiés de tout vol de drone de plus de 50 mètres effectué dans les aires suivantes : les Secteurs VOLTAC, les Secteurs d’Entraînement Très Basse Altitude à vue (SETBA), les Itinéraires Très Basse Altitude à vue (ITBA), les Itinéraires d’entraînement Grande Vitesse Méditerranée et Atlantique (IGVMA), le Secteur d’entraînement basse altitude des hélicoptères de Sainte-Léocadie (SEBAH), les Secteurs d’entraînement des hélicoptères de l’escadron EH 01.067 Pyrénées-Cazaux (SEHE), et le Secteur d’entraînement des hélicoptères de Briançon (SEBAHB).

D'autres installations nécessitent une dérogation ou des conditions spécifiques pour être survolées. C'est le cas des voies rapides, notamment les autoroutes françaises, pour lesquelles il faut que celles-ci soient totalement neutralisée afin d'effectuer un vol légal. Dans tout autre cas, le drone ne doit pas s'en approcher à 30 mètres ou moins. Enfin, autre exemple le lieu interdit, une grande majorité des zones protégées, notamment les habitats naturels abritant des espèces sauvages protégées sont soumises à des restriction.

Voici la hauteur maximale à laquelle le drone peut être dirigé

Mais même si le lieu est inhabité ou que l'on détient une autorisation, la limite d'altitude de tout aéronef téléguidé est fixée à 120 mètres, comme on peut le lire sur le site Service Public. Au delà de celle-ci, il faut à nouveau une dérogation spéciale, que ne peut obtenir un utilisateur récréatif de drone. Pour les drones plus lourds, de 2 kg ou plus, l'altitude maximum autorisée est de 50 mètres. Les règles officielles précisent également qu'il ne faut «jamais perdre de vue son appareil et ne pas l'utiliser la nuit».

En France, le site Geoportail permet de se renseigner quant aux adresses qu'il est possible de survoler ou non. La carte du pays y est précisément complétée et certaines zones précisent même quelle hauteur maximale est autorisée en cas de restriction locale appliquée.

© Geoportail

De même, la majorité des drones modernes donnent accès à une carte interactive intégrée lors des vols effectués, permettant de rendre compte avant le décollage de la situation du territoire où se situe le drone. Il y est même localisé et parfois, avant de pouvoir rejoindre les airs, un rappel est envoyé au pilote pour lui rappeler les conditions de survol des lieux.

A noter que dans chaque pays, la réglementation en matière de survol du territoire avec ces appareils est différente. Dans certains des pays les plus stricts l'utilisation non licite d'un drone peut conduire à des peines allant jusqu'à la prison. En 2020, le Français Benjamin Brière avait par exemple été accusé d'«espionnage» pour avoir piloté son engin dans le pays et a ainsi écopé de 8 années de prison. Preuve qu'il est nécessaire de parfaitement se renseigner sur les obligations auxquelles se conformer avant d'utiliser son drone.