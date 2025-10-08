Palantir : cibles potentielles, croisement des renseignements... Quelle est cette IA qui appuie les stratèges de guerre ?

Anticiper des crises, organiser les productions, traquer les terroristes et même remporter des guerres, l'entreprise Palantir développe un outil technologique aussi méconnu que précieux pour les institutions internationales qui l'utilisent. Un véritable symbole de l'importance qu'a pris l'IA dans le monde de la guerre.

Une arme dévastatrice. Sans canon ni poudre, le logiciel américain Palantir s'est fait une place de choix dans le secteur militaire. Grâce à son efficacité redoutable en matière de stratégie, de renseignement et de surveillance, il est devenu un incontournable pour de nombreuses armées. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette technologie que de nombreuses forces militaires s'arrachent.

Une référence cinématographique parlante. Au moment de sa fondation, en 2003, Alex Karp et Peter Thiel, personnalités célèbres de la Silicon Valley derrière cette compagnie américaine, ont choisi de donner le nom «Palantir» à leur projet avant-gardiste. Dans la saga «Le Seigneur des Anneaux», ce globe qui permet à différents personnages de communiquer tout en étant à distance représente parfaitement l'ambition de ses créateurs : analyser un maximum de données pour anticiper les menaces, où qu'elles puissent se situer.

Dans l'un de ses récents clips, l'entreprise se targue même de pouvoir «gagner des guerres avant qu'elles ne commencent», en mettant en scène un général qui apprend, grâce au logiciel, que son armée fait face à une menace. Lunettes 3D sur le nez, il n'a qu'à cliquer sur une tablette pour désamorcer cette attaque potentielle, en faisant appel à plusieurs drones. La guerre 2.0, selon Palantir.

Une révolution en matière de commandement militaire

Ben Mascall, ancien conseiller du gouvernement britannique désormais au service de Palantir, a expliqué à CNEWS comment la société américaine peut venir en aide aux «aux pays occidentaux, leurs partenaires et alliés» : «Palantir soutient les forces armées des États-Unis et de ses alliés de diverses manières, en utilisant l'intégration avancée des données et l'intelligence artificielle pour la connaissance du champ de bataille, la préparation des forces, le suivi de l'activité maritime adverse, le ciblage et la fourniture de véhicules blindés dotés d'IA, etc.»

Le lieutenant-colonel Vincent Arbarétier confie quant à lui à CNEWS qu'il voit l'entreprise américaine comme un outil qui «met en liaison les données géographiques, physiques, comme les villes où les guerres sont menées avec les gens qui y habitent, et sert à créer une gigantesque base de données qui est classée et immédiatement utilisable par le décideur politique ou militaire».

Dans une vidéo de présentation, l'entreprise permet d'entrevoir son interface, où les cartes stratégiques sont agrémentées de nombreuses informations © Youtube / PALANTIR

Pour lui, cette aide fournie par l'entreprise spécialisée dans la Big Data permet de créer des cartes numérisées particulièrement utiles : «Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir plusieurs filtres qui permettent de voir le type de population, le genre d'habitations où l'on va intervenir ou encore les groupes terroristes. On diffuse, sur une carte très visuelle, que l'on peut projeter lors d'une réunion de commandement, ces informations qui vont sauter aux yeux des décisionnaires. Par exemple, sur un lieu géographique comme un village, on observera une adresse, avec les habitants qui y séjournent, leur fiche biographique, tous les renseignements que l'on a sur eux».

trajets GPS, images satellites, e-mails : rien n'échappe à palantir

Selon de nombreux analystes, bien que le champ d'action de Palantir soit tenu secret, son algorithme permettrait de croiser d'importantes quantités de données allant des e-mails, aux transactions bancaires en passant par les communications téléphoniques, les trajets GPS de véhicules, les images satellites ou encore les publications sur les réseaux sociaux. Gotham, comme est appelée la plate-forme de Palantir, aspire l'ensemble de ces données afin que son intelligence artificielle créé des connexions entre celles-ci, dans le but de détecter des anomalies pouvant mener à des menaces. Le travail de centaines d'espions et d'agents est ainsi effectué en un temps minimal.

Après avoir regroupé toutes ces informations, Gotham permet en effet de hiérarchiser les menaces, classer les individus, noter les comportements suspects, créer des profils et ce, en temps réel. «Par exemple à Gaza, qui est un lieu restreint avec une forte densité de population, ce qui intéresse les autorités politiques et militaires des Israéliens est d'avoir accès au plus vite aux lieux de résidence des individus pouvant être dangereux, reprend le lieutenant-colonel Vincent Arbarétier. Cela aide à réfléchir et met en lumière, par exemple, les concentrations de terroristes. La géographie sert à faire la guerre et combiner les informations avec une carte mise à jour en temps réel, ce qui est un avantage majeur».

Pour Ben Mascall, cette technologie innovante offre «un avantage considérable, permettant une conduite de guerre efficace et responsable lorsque nécessaire, mais aussi, et c'est peut-être encore plus crucial, de doter les armées stratégiques de technologies performantes permettant de dissuader toute agression et de prévenir toute escalade ou tout nouvel affrontement».

Palantir «a une longueur d'avance» sur ses concurrents

Scanner le monde en ligne, comprendre ce qu'il s'y dit et en tirer certaines informations utiles en temps de guerre, voilà ce que propose donc ce logiciel, co-fondé par Peter Thiel et Alex Karp. Très tôt, il a été adopté par la CIA, le FBI et l'armée américaine, qui ont même investi des millions de dollars pour aider son développement au début des années 2000. En 2025, la société est évaluée à plus de 300 milliards de dollars (255 milliards d'euros).

Alex Karp, co-créateur de l'entreprise Palantir, s'entretient avec l'Amiral Tony Radakin à Washington (Etats-Unis) © ASOS KATOPODIS / Getty Images via AFP

Mais Palantir n'est pas la seule entreprise à avoir misé sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la guerre. Celle-ci s'est répandue à grande vitesse afin d'aider à identifier les cibles, traiter les données, traduire les messages adverses et coordonner les missions sans équipage.

Elke Schwarz, professeure de théorie politique à l'Université Queen Mary de Londres et auteure de «Death Machines : The Ethics of Violent Technologies», explique néanmoins à CNEWS pourquoi cette création américaine se distingue des autres logiciels concurrents qui ont fleuri ces dernières années : «Palantir n'est pas la seule entreprise d'analyse de données ni la seule à pouvoir cibler les sites web numériques. Cependant, elle a une longueur d'avance et a tendance à fidéliser ses clients en exigeant un nombre toujours croissant de sources de données auxquelles elle peut accéder et extraire des données pour une analyse plus fine. Elle en tire ainsi un avantage concurrentiel».

Mais tout comme n'importe quelle intelligence artificielle, celle-ci a encore du chemin à parcourir pour se parfaire. «Il existe de nombreuses limites pour ces technologies autonomes basées sur l'IA, reprend Elke Schwarz. Grâce à ce que nous savons du fonctionnement de l'IA en environnements réels, on sait qu'elle est peu capable face aux environnements complexes et ouverts. En fait, la plupart des experts en technologie expliquent que les systèmes autonomes basés sur l'IA sont loin d'être parfaitement fonctionnels dans des contextes hautement dynamiques et incertains, et encore moins de distinguer amis et ennemis dans la réalité chaotique du champ de bataille».

Palantir, pris à son propre piège ?

L'écrivaine soulève même l'un des nombreux points sur lequel l'IA pourrait encore progresser dans les années à venir : «Les systèmes de Palantir ne sont efficaces que dans la mesure où les données sur lesquelles ils sont formés sont fiables et en nombre suffisant. Si, par contre, celles-ci sont insuffisantes ou corrompues, de quelque manière que ce soit, il y aura des problèmes. Par exemple, si l'une de leurs sources de données sont des comptes et des publications sur les réseaux sociaux et qu'un ennemi veut jouer avec cela, il pourrait créer une énorme quantité de faux comptes de robots et publier des choses qui entrent ensuite dans les flux d'analyse des systèmes et produisent des informations non pertinentes ou inexactes sur ce qui se passe sur le terrain».

Mais plus que les erreurs inhérentes au développement de cette technologie pointue, qui pourra toujours se doter d'une défense et d'une capacité d'anticipation améliorée, c'est la contribution apportée par Palantir qui est au cœur de nombreux débats. Mi-septembre, Amnesty International a notamment lancé un appel aux Etats et entreprises à cesser leurs activités «contribuant directement ou pas» à la guerre entre Israël et la Palestine.

Palantir est accusé de participer à «un génocide» en servant les intérêts de l'armée israélienne © Odd ANDERSEN / AFP

Une accusation qui place sur le devant de la scène la question de la responsabilité de Palantir. Ben Mascall rappelle quant à lui que la prise de décision humaine est «nécessaire pour s’adapter aux situations et aux priorités changeantes du champ de bataille». Il craint même que «la dépendance excessive à l’automatisation des machines, rende incapable de s’adapter à de nouvelles situations et peuvent donc être sujets à des défaillances inattendues, voire catastrophiques, lorsqu’elles sont confrontées à des situations nouvelles».

«Palantir peut être une aide, mais toujours supervisée par un humain»

Pour Laure Landes-Gronowski, avocate au barreau de Paris dans le domaine du droit des technologies de l'information et de la protection des données, interrogée par CNEWS, cette présence humaine est un élément clé : «Dans certains règlements internationaux comme celui en vigueur en Europe pour l'intelligence artificielle, il est imposé que lors de la fabrication, le développement et l'utilisation d'une IA, une intervention humaine soit toujours conservée, notamment dans le secteur des IA à haut risque, comme c'est le cas avec Palantir. Quand l'entreprise explique que les décisions restent liées à un humain, que c'est lui qui reste au centre des décisions et qu'il existe une justification et une transparence de la prise de décision, pour une responsabilisation de celle-ci, cela fait écho à ces principes. Palantir peut être une aide, mais toujours supervisée par un humain».

Le droit international oblige les décisions de guerre à être prise par des humains et interdit l'automatisation complète © Youtube / PALANTIR

Plus généralement, de nombreuses critiques ont été adressées à la société pour son non-respect des droits de l'Homme, en particulier en matière de dommages collatéraux provoqués par certaines des missions que l'interface a préconisées.

Elke Schwarz explique : «Palantir est intéressant dans la mesure où il se présente comme une entreprise éthique et soucieuse des droits humains. Un groupe de défense des droits civiques qui discute publiquement d'éthique, de droit international humanitaire, existe même au sein de l'entreprise. Mais d'un autre côté, son PDG, Alex Karp, prône publiquement la violence préventive et célèbre l'élimination d'ennemis. Il existe donc une étrange dualité qui, je pense, est utile à la stratégie de communication globale de l'entreprise».

De son côté, Ben Mascall met en avant les principes éthiques inclus au sein de la plate-forme de défense : «Cette intégration se fait explicitement, via des fonctionnalités qui mettent en œuvre des politiques visant à réduire les dommages civils et qui sont présentées à des opérateurs humains qualifiés. Par exemple, les vérifications intégrées et automatisées des risques collatéraux à proximité des cibles sont un excellent exemple de traduction des droits de l’homme et du droit international humanitaire (DIH) en outils pratiques et opérationnels. Ces technologies visent à aider le personnel militaire américain et ses alliés à opérer conformément aux lois, améliorant ainsi la prise de décision en temps réel et réduisant le risque de dommages involontaires aux civils».