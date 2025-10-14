Chat control : pourquoi ce projet de règlement européen sur la protection des mineurs divise-t-il ?

Un projet de règlement européen surnommé «Chat control» et visant à combattre la pédocriminalité en ligne doit être soumis au Conseil de l'Union européenne ce mardi 14 octobre. Il fait débat depuis plusieurs années.

Surnommé «Chat control», le «Child sexual abuse regulation» est un projet de règlement censé prévenir et combattre les abus sexuels commis en ligne sur des enfants. Etudié ce mardi 14 octobre par le Conseil de l'Union européenne, ce texte divise.

Présentée en mai 2022 par la Commission européenne, la proposition vise à lutter contre la prolifération d'images et vidéos d'abus sexuels sur des enfants, et contre la sollicitation d'enfants par des pédocriminels.

Soutenue par plusieurs associations de protection de l'enfance, elle permet d'obliger les plates-formes et services de messagerie en ligne à détecter puis signaler de tels contenus, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle.

✍️ Signez et partagez la pétition contre #ChatControl : l’UE veut scanner tous vos messages, même chiffrés, affaiblir le chiffrement et instaurer une surveillance de masse pour 450M d’Européens.



Rejoignez le collectif : https://t.co/geRxNXK6rFhttps://t.co/yNOjoQBk7U — Collectif #Stopchatcontrol (@nonchatcontrol) August 23, 2025

Certaines autorités européennes chargées de la protection des données, des eurodéputés et certains pays jugent toutefois que les mesures suggérées pour y parvenir constituent une atteinte «disproportionnée» au respect de la vie privée.

L'un des points jugés les plus délicats concerne l'utilisation d'une technologie qui permettrait de scanner les conversations privées d'utilisateurs, y compris sur des messageries cryptées comme Signal ou WhatsApp, à la recherche de matériel pédopornographique. Concrètement, les données seraient analysées directement sur l'appareil de l'utilisateur, avant leur chiffrement.

Certaines voix déplorent le fait que la formulation du projet de règlement, qui ne définit par exemple pas de type d'utilisateurs à cibler, ne permet pas selon elles d'empêcher le déclenchement d'ordre de détection à grande échelle. D'autres, comme la plate-forme Signal, soulèvent le risque que des «pirates informatiques» ou des «Etats hostiles n'auront qu'à dérober un accès au système de scan» pour espionner leurs cibles.

L'ancien eurodéputé et militant allemand Patrick Breyer s'était notamment inquiété qu'un tel texte soit, à terme, utilisé par des régimes autoritaires pour «réprimer des opposants politiques» en lisant leurs conversations. «C'est la fin du secret de la correspondance, qui est essentiel pour les lanceurs d'alertes», avait-il ajouté auprès de l'AFP.

Une série de garde-fous

D'autres inquiétudes sont soulevées en matière de sécurité industrielle et économique, si «Chat control» devait permettre d'accéder aux messages de certaines entreprises stratégiques. Les détracteurs du projet désapprouvent globalement le fait qu'il prévoit une surveillance jugée généralisée des communications, sans qu'un soupçon préalable soit nécessaire.

Le fait que cette tâche soit confiée à l'intelligence artificielle et à une prise de décision «algorithmique» fait aussi débat, les opposants au texte craignant une surveillance automatisée et donc difficilement contrôlable selon eux.

Certaines ONG, comme European Digital Rights, Electronic Frontier Foundation ou encore le Committee to Protect Journalists appellent à ne pas adopter le texte en l'état. Les détracteurs du projet se sont largement mobilisés, notamment en ligne, sous la bannière «Stop Chat Control». Plusieurs pétitions ont vu le jour, dont une qui compte aujourd'hui plus de 86.000 signatures.

Le Danemark, qui occupe la présidence de l'Union européenne et a confectionné la dernière mouture du texte, soutient pourtant que ce projet de règlement est accompagné d'une série de garde-fous. Par exemple, ce système de scan ne pourrait être activé que par décision d'une autorité judiciaire ou administrative indépendante et seulement pour analyser les images et les liens, pas les messages textes.

«Aucun compromis face aux violences sexuelles»

Un rapport de l'organisation britannique Internet Watch Foundation (IWF) publié en 2024 estimait que 62% des contenus pédopornographiques étaient hébergés sur des serveurs situés dans l'UE. La détection de ces contenus par les plates-formes se fait sur une base volontaire, ce que Bruxelles juge largement insuffisant étant donné l'ampleur du problème.

Aussi, les organisations de protection de l'enfance réunies dans la campagne ChildSafetyON estiment, dans une note datant du 3 octobre, que «l'adoption rapide [du règlement] est indispensable pour protéger les enfants, rétablir la confiance numérique et affirmer que l'Europe ne tolère aucun compromis face aux violences sexuelles».

«L'urgence est claire : sans ce règlement, Internet restera un terrain fertile pour les prédateurs et les plates-formes pourront continuer à se défausser de leur rôle. Protéger les enfants en ligne n’est pas un choix politique parmi d’autres. C’est un impératif moral, juridique et sociétal», ajoute cette coalition.