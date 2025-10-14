IA : pourquoi Google veut-il investir 15 milliards de dollars en Inde ?

Le géant américain, Google, a annoncé ce mardi 14 octobre un investissement colossal de 15 milliards de dollars dans le sud de l’Inde pour y implanter un centre dédié à l’intelligence artificielle, confirmant l'attrait des géants du secteur pour le pays le plus peuplé de la planète.

Un investissement record pour Google. Le géant du numérique a annoncé ce mardi 14 octobre qu'il allait investir 15 milliards de dollars (environ 13 milliards d'euros) au cours des 5 prochaines années pour l’installation dans le sud de l’Inde d’un site immense dédié à l’intelligence artificielle. Cette infrastructure colossale, dont la capacité initiale d’un gigawatt devrait ensuite être portée à plusieurs unités, sera construite dans la ville de Visakhapatnam, dans l’État de l’Andhra Pradesh.

Lors de la signature d’un accord dans la capitale indienne New Delhi, le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, s’est réjoui de la construction à venir de ce centre de données et de recherche. Ce site, qui sera le plus grand hors des États-Unis, s’intégrera à un réseau mondial reliant les centres installés par Google dans 12 autres pays. «Nous n'apportons pas seulement la technologie de l'IA mais toute une infrastructure numérique», a-t-il détaillé, rapporte l’AFP.

«Une jeunesse à la pointe de l’innovation en matière d’IA»

En charge des technologies de l'information pour l'État d'Andhra Pradesh, Nara Lokesh, a salué cet «investissement qui change la donne». De son côté, Ashwini Vaishaw, le ministre indien des Technologies de l'information, a affirmé que cette nouvelle infrastructure «confirme les ambitions et les projets de l'Inde en matière d'IA».

Avec une population de près d’un milliard et demi dont quelque 900 millions d’habitants qui utilisent régulièrement Internet, l’Inde s’impose comme l’un des plus grands marchés numériques au monde. La maison mère de Google, Alphabet, considère l'Inde comme un marché stratégique, où son service vidéo YouTube compte le plus grand nombre d'utilisateurs.

Avec des coûts de construction et de main-d’œuvre nettement inférieurs à ceux des États-Unis ou de l’Europe, c’est surtout le nombre d’ingénieurs qualifiés qui attire Google. Chaque année, des millions d’ingénieurs, de développeurs et de chercheurs sortent des grandes écoles indiennes. «L'écosystème dynamique de la tech indienne et sa jeunesse sont à la pointe de l'innovation en matière d'IA», a affirmé sur X le Premier ministre indien Narendra Modi.

Une concurrence féroce

Mais cet investissement de la part du mastodonte de la Silicon Valley s’inscrit dans une dynamique plus large. Ces derniers mois, l'Inde a attiré plusieurs acteurs majeurs du secteur de l'IA, séduits par le plus grand marché de la planète en termes de population.

La semaine dernière, la start-up américaine Anthropic, dont Google est l’un des principaux investisseurs, a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau en Inde, révélant que le géant asiatique figurait déjà au deuxième rang des pays utilisateurs de son assistant conversationnel (chatbot) Claude.

De plus, l’un des principaux concurrents de Google, OpenAI, a aussi fait part de son intérêt pour le marché indien et envisage également d'y ouvrir une représentation d'ici la fin de l’année. En août, l'entreprise dirigée par Sam Altman, a lancé en Inde un programme d'abonnement à ses services d'un montant d'à peine 399 roupies (4 euros) par mois qui remporte un grand succès auprès des étudiants et des jeunes professionnels.

La firme Perplexity a quant à elle signé un partenariat avec l'opérateur de télécommunications indien Airtel pour offrir ses services en Inde.