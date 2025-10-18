Fraude à la billetterie : de nouvelles solutions testées pour lutter contre la revente illégale

Face à l’explosion des cas de fraude à la billetterie, les organisateurs d’événements cherchent à limiter les abus pour permettre à leurs fans d’obtenir des places à prix justes. Des solutions sont testées, comme la billetterie digitale AXS lors des Valorant Champions 2025.

Des places de concerts ou de matchs de foot deux à trois fois plus chères que le prix initial, c’est un phénomène de plus en plus fréquent, que l’on observe lors de mise en ligne de billets. Pire, on estime que jusqu'à 50% des billets d'un événement finissent chez des scalpers, ces pirates qui ont recours à des bots pour acheter de nombreux tickets avant de les mettre en vente à des prix exorbitants.

Pour lutter contre ces fraudes, des solutions sont expérimentées. Nous avons pu assister à la mise en place de l’une d’entre elles lors des Valorant Champions 2025, qui se tenaient du 12 au 29 septembre aux Arènes de Grand Paris Sud. L'organisateur Riot Games a choisi AXS pour gérer la billetterie des phases de qualification qui se déroulaient dans un complexe de 5.000 places. Contrairement aux finales, gérées par la billetterie de l’Accor Arena, ces phases qualificatives ont servi de banc d’essai pour la technologie AXS.

Le cœur de l’innovation ? Des billets 100% digitaux via l’application AXS Mobile ID, disponible sur iOS et Android. «Fini les PDF perdus dans les e-mails ou les billets papier falsifiables», explique Chloé Rossignol, responsable communication et marketing de la billetterie en ligne. Chaque billet est un QR code dynamique, actualisé toutes les 60 secondes pour empêcher les captures d’écran et la revente frauduleuse. «Les fans téléchargent l’app, créent un compte lié à leur identité, et retrouvent tous leurs billets, qu’il s’agisse d’un match ou d’un concert», détaille-t-elle. Cette centralisation permet une expérience utilisateur simplifiée : un seul QR code peut regrouper plusieurs billets. Lors du week-end d’ouverture, des centaines de fans ont testé le système, bien que d’autres aient préféré passer par la billetterie traditionnelle des Arènes. Résultat ? Une entrée rapide qui a surpris de nombreux fans.

fluidifier les flux de spectateurs

Le secret d’AXS réside dans ses scans à l’entrée, effectués via des iPhone. «C’est simple : un scan, et tu avances», souligne Chloé. Si un groupe arrive en décalé, pas de panique. L’agent voit sur son écran le nombre de billets liés au QR code et peut valider les entrées individuellement. «On a vu des cas où une personne présentait un QR pour cinq billets. L’agent confirme une entrée, et les autres peuvent arriver plus tard sans problème». Cette flexibilité a séduit les organisateurs, car elle fluidifie les flux, un atout majeur pour absorber des milliers de spectateurs en un temps record.

La sécurité est l’autre pilier. Les QR codes dynamiques, impossibles à dupliquer, réduisent drastiquement la fraude. De plus, AXS propose une revente sécurisée via l’app, plafonnée à 110 % du prix d’achat pour décourager le marché noir. «On ne peut pas éliminer totalement la revente illégale, mais on limite les abus. Les billets à 2.000 euros sur Viagogo, c’est ce qu’on veut éviter», insiste Chloé Rossignol.

traquer les bots et les comportements suspects

Pour garantir que les billets arrivent aux vrais fans, AXS a déployé une file d’attente virtuelle sécurisée. «On traque les bots et les comportements suspects, comme ouvrir dix onglets pour maximiser ses chances», indique la jeune femme. Dans ce cas, les acheteurs étaient identifiés via leur compte Riot, créé en amont, et devaient passer par une vérification d’éligibilité.

Bien que le marché noir en France soit moins prononcé qu’aux États-Unis (où des billets Taylor Swift atteignent 150.000 $), grâce à un cadre légal protecteur, la fraude reste un enjeu majeur pour les organisateurs. La chargée de communication conseille aux fans : «Allez toujours sur les billetteries officielles, vérifiez les visuels, méfiez-vous des fautes d’orthographe et des pubs douteuses sur les réseaux». En cas de sold-out, Chloé Rossignol recommande de vérifier régulièrement l’app, car des «relâches de panier» (billets libérés par des acheteurs) peuvent survenir des heures après la mise en vente.

«Les JO 2024 ont habitué les gens aux tickets électroniques»

Malgré son succès, AXS fait face à des défis. Certains fans, habitués aux PDF ou billets papier, restent réticents au tout-digital, surtout les publics plus âgés. Cependant, Chloé Rossignol note une adoption croissante : «Les JO 2024 ont habitué les gens aux e-tickets. Notre QR dynamique se démocratise».

Et l’intégration de l’IA, comme la reconnaissance faciale pour les grands stades, est aussi à l’horizon. «On préfère anticiper et construire intelligemment avec l’IA, plutôt que subir les changements». Pour Chloé Rossignol, l’objectif est clair : «Que les billets arrivent aux vrais fans, pas aux robots ».

Malgré ses atouts, la billetterie AXS a montré des limites lors des Valorant Champions 2025. Des blocages IP ont gêné des fans internationaux, et le support client, parfois lent (jusqu’à 48h), a frustré certains utilisateurs.