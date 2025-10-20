Wikipédia : face à l'IA, l'encyclopédie en ligne en perte de vitesse

Dépassée par l’intelligence artificielle, l’encyclopédie en ligne perd de plus en plus de terrain. Sa fondation accuse les moteurs de recherche et les géants de l’IA d’utiliser son contenu sans la citer.

Wikipédia bat de l’aile. Face au développement de l’intelligence artificielle, le géant de l’information en ligne subit une baisse notable de sa fréquentation.

Selon les données publiées par la fondation dans un rapport le 17 octobre 2025, le nombre de visites a reculé d’environ 8 % entre mars et août 2025, comparé à la même période en 2024.

«Cette baisse reflète l'impact de l'IA générative et des réseaux sociaux sur la recherche d'informations, notamment avec les moteurs de recherche qui fournissent des réponses directes aux internautes, souvent basées sur le contenu de Wikipédia», sans les rediriger vers la source, analyse Marshall Miller, directeur produit auprès de la fondation Wikimédia.

En effet, auparavant, les moteurs de recherche se basaient souvent sur Wikipédia pour répondre aux recherches des utilisateurs, leur apportant ainsi un flux considérable.

Pilier de l'information

Wikipédia n’est pas la seule plate-forme à subir une telle baisse de fréquentation. «De nombreux autres éditeurs signalent des évolutions similaires, les utilisateurs passant plus de temps sur les moteurs de recherche, les chatbots d'IA et les réseaux sociaux pour trouver des informations.»

Néanmoins, Wikipédia demeure l’un des piliers de l’information. «Wikipédia continue d’être une source d’information neutre et précise hautement fiable et appréciée à l’échelle mondiale», note Marshall Miller.

Des craintes pour L'avenir

Plus encore, les moteurs de recherche et les intelligences artificielles tels que ChatGPT ont besoin de la fiabilité de Wikipédia pour entraîner leurs données.

Face à ce problème, la Wikimédia Foundation appelle donc les plates-formes à «indiquer clairement leurs sources» et à «multiplier les possibilités de consultation et d'utilisation de ces sources».

Une condition d’autant plus vitale pour Wikipédia, que sa survie ne dépend que de ses contributeurs, donc de ses lecteurs.