Le Paris audio video show va mettre le son (et l'image) à fond du 25 au 27 octobre

Le meilleur de l'image et du son. Le Paris audio Video show va prendre ses quartiers pour quelques jours Porte Maillot, avec une avalanche de nouveautés.

De la plus grand public à la plus confidentielle, 400 marques environs (Klipsch, Focal, AlphaTeta, La boîte concept, Yamaha…) seront présentes au Paris Audio Video show, le plus grand salon européen du genre, qui ouvrira ses portes du 25 au 27 octobre (le lundi 27 est réservé aux professionnels).

Les mélomanes, cinéphiles, DJs, musiciens et gamers sont ainsi attendus au palais des congrès de la Porte Maillot pour en prendre plein les yeux et les oreilles. Les toutes dernières technologies seront évidemment présentes, que ce soit au niveau de la Hi-Fi, des instruments de musique ou encore du Home cinéma, avec également des showcases d'artistes, des entrevues avec des ingénieurs et designers et, bien sûr, des démos techniques à apprécier dans les meilleures conditions possibles. On pense notamment à la salle de cinéma privée «Real Custom Cinema» de Klipsch, présentée pour la première fois en France, et qui constitue le rêve absolu pour tout fan de cinéma agoraphobe.

Cut killer en parrain de prestige

Après le musicien et compositeur de musiques de films Eric Serra en 2024, c'est un nouveau parrain prestigieux qui a été choisi pour cette nouvelle édition, en la personne de Cut Killer. La légende du Hip-hop francophone offrira notamment une performance live le dimanche 26 octobre et il en profitera sans doute pour livrer quelques secrets sur le matériel qu'il aime utiliser lors de ses sets.

Autre moment fort : un concert exceptionnel d’Eric Artz, pianiste virtuose, le samedi 25 octobre, qui devrait - comme à son habitude - montrer sa dextérité et sa créativité autour de musiques de films et de jeux vidéo culte. ​L'an dernier, 32.000 visiteurs avaient fait le déplacement pour ce salon très complet.

La billetterie est actuellement ouverte, avec un tarif largement préférentiel pour les préventes. Le billet pour deux jours est par exemple proposé à 10€ (plein tarif) et 8€ (tarif réduit).

Paris Audio Video Show, les 25, 26 et 27 octobre, au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot