ChatGPT Atlas : quels sont les services proposés par ce nouveau moteur de recherche qui veut concurrencer Google Chrome ?

OpenAI a annoncé, ce mardi 21 octobre, le lancement de ChatGPT Atlas, son propre navigateur internet intégrant directement l’IA générative. Avec des services qui repensent l’usage et l’interface des navigateurs, ce dernier entend concurrencer la suprématie de Google Chrome.

C’est une nouvelle étape dans la conquête du Web pour OpenAI. Ce mardi 21 octobre, l’entreprise américaine a lancé son propre navigateur internet, ChatGPT Atlas. Dans une volonté de devenir numéro 1 à la place de Google Chrome, Atlas est entièrement articulé autour de son modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT.

«L'IA représente une opportunité rare, de celles qui ne se présentent qu'une fois par décennie, de repenser la nature même d'un navigateur et la manière de s'en servir», a déclaré Sam Altman, le patron d'OpenAI, lors d'une démonstration en ligne.

Déployé pour l'heure uniquement sur le système d’exploitation macOS d’Apple, une extension est prévue pour Windows, iOS et Android, à une date encore non confirmée.

Atlas propose une large palette de fonctionnalités dont certaines rappellent celles déjà intégrées à d’autres navigateurs concurrents, comme Edge de Microsoft avec son assistant Copilot, ou Comet développé par la start-up Perplexity.

ChatGPT comme moteur de recherche

Mais si le lancement d’Atlas a suscité une attention particulière, c’est parce que ce dernier s’appuie en effet sur le modèle d’IA générative le plus utilisé au monde avec 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI. «Emmenez ChatGPT avec vous sur le Web pour bénéficier de réponses instantanées, de suggestions plus intelligentes et d’agents prêts à se charger de vos tâches, le tout avec des paramètres de confidentialité que vous choisissez», a détaillé la firme.

Intégrée au cœur de l’expérience de navigation, l’IA est omniprésente et permet d’apporter une réponse conversationnelle en plus de diriger ses utilisateurs vers des résultats classiques de navigation. ChatGPT apparaît sous la forme d’un volet sur la droite de la page qui permet à l’utilisateur de poser directement une question à ce dernier ou bien d’obtenir un résumé, une explication, de comparer des produits…

ChatGPT can see the page you’re on and answer your questions right there via the Ask ChatGPT sidebar. pic.twitter.com/e4RQrpIVF6 — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

Une nouvelle interface en rupture avec Google

Avec sa mémoire de navigation, le moteur de recherches pourra également proposer des suggestions personnalisées, de reprendre un travail ou de restituer des informations.

Mais la grande nouveauté de ce navigateur intelligent, et qui le différencie de Chrome, c’est la suppression de la barre d’adresse, fonctionnalité clé des logiciels de navigation classiques.

Ask ChatGPT to open, close, reopen, bookmark or revisit any of your tabs. pic.twitter.com/1pmbJlYkme — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

«Les onglets, c'était super, mais nous n'avons pas vu beaucoup d'innovations depuis», a argué Sam Altman, affirmant que la navigation avec la barre de recherche et les adresses URL pourrait désormais laisser la place à une «expérience de conversation au sein d'un navigateur web».

Le mode «Agent»

Et ChatGPT Atlas va encore plus loin. Existant sous une version gratuite, une extension payante est également accessible, proposant un mode «Agent».

Agent mode in Atlas completes tasks faster as you browse the web.



Available in preview for Plus, Pro, and Business users. pic.twitter.com/JvSKolLXib — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

Réservé pour tous les abonnés Plus, Pro et Business, ce dernier laisse l’IA réaliser des actions directement sur le Web en prenant le contrôle de la navigation, lui permettant ainsi d’interagir avec les sites et d'effectuer seul, sans intervention de l’utilisateur, les actions demandées par ce dernier.

Il est donc possible de lui confier certaines tâches telles que réserver un vol, remplir un formulaire ou passer une commande pour acheter des vêtements…

Autant de nouvelles fonctionnalités confirmant l’attente et l’enjeu autour de ce projet. Quelques heures avant la présentation officielle d’Atlas, la diffusion d'une vidéo par OpenAI, montrant des onglets de navigateur, a immédiatement provoqué une baisse de près de 5 % de l'action d'Alphabet, la maison mère de Google.