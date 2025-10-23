Lucy : à quoi va servir l'ordinateur quantique le plus puissant au monde livré ce jeudi ?

Lucy, l'ordinateur quantique photonique le plus puissant du monde créé par le Très Grand Centre de Calcul du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), est livré ce jeudi 23 octobre, à Paris.

Un bijou de technologie. Ce jeudi 23 octobre est présenté, en France, un calculateur quantique photonique appelé «Lucy». Véritable symbole de l'excellence de l'ingénierie française, il devrait contribuer à certains progrès scientifiques.

Comme l'ensemble des ordinateurs de ce type, ce calculateur quantique photonique va en effet offrir des pistes inédites de recherche dans le champ du calcul quantique.

Pour ce faire, la méthode utilisée par son développeur principal, la startup française Quandela, fondée en 2017 et basée à Massy (Essonne), «consiste à émettre des photons uniques, qui sont acheminés par fibre optique vers une puce sur laquelle ils interfèrent pour réaliser un calcul», comme on peut le lire sur leur site internet.

Lucy peut «traiter les énormes résultats de nombreux calculs»

Comme on peut le lire sur le site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), ces machines complexes permettent notamment de «réaliser un grand nombre d’opérations de calcul ou de traitement de données "en parallèle"». Cela rend possible les simulations de phénomènes réels et facilite ainsi leur étude.

Pour cela, des formules mathématiques sont définies par les chercheurs puis réunies en algorithmes que la machine va ensuite pouvoir résoudre grâce à sa puissance de calcul haute performance.

Enfin, cette technologie offre la possibilité de «traiter les énormes résultats de nombreux calculs ou issus de mesures ou d’expériences, afin de donner sens aux données pour des applications scientifiques, industrielles, commerciales, sociétales».

Ainsi, de nombreux secteurs de la science française vont bénéficier de l'apport de ce superordinateur. Des simulations électromagnétiques vont avoir lieu. La mécanique des structures, la combustion dans les moteurs, la simulation de matériaux, la météorologie et l’observation terrestre vont également pouvoir être étudiées avec une puissance de calcul supérieure.

L'ordinateur le plus puissant du monde d'ici à 2026

Si la France a particulièrement oeuvré sur ce projet, c'est notamment à l'initiative du Secrétariat Général pour l’Innovation (SGPI), via France 2030. «GENCI et le CEA, aux côtés d’Inria, ont mis en place une infrastructure de calcul hybride HPC-Quantique nommée HQI (France Hybrid HPC Quantum Initiative) dans laquelle sont couplées différentes technologies quantiques à la machine Joliot Curie au TGCC, avec des services d’accompagnement et de support des communautés», peut-on ainsi lire de la part de des entreprises HQI et GENCI.

© Quandella

Actuellement, Lucy est dotée d’une capacité de calcul de 12 qubits (mesure quantique équivalent aux bits classiques) qui sera doublée à horizon 2026. Cela fera d'elle le superordinateur le plus puissant du monde. En plus du secteur scientifique, elle sera mise à la disposition d'un large éventail d'utilisateurs de la communauté de l'industrie et du secteur public, dans toute l'Europe.