IA : Elon Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia qu’il juge trop connotée à gauche

Elon Musk a rendu public, ce lundi 27 octobre, Grokipedia, une nouvelle encyclopédie en ligne gratuite générée par une intelligence artificielle. Le but : concurrencer et être une alternative à Wikipédia, dont le multimilliardaire remet en cause la fiabilité.

Elon Musk défie Wikipédia. L’homme le plus riche du monde et son entreprise xAI ont mis en ligne, ce lundi 27 octobre, Grokipedia, une encyclopédie numérique se présentant comme le concurrent de Wikipédia, accusée de biais idéologiques par une partie des républicains aux États-Unis. Son but : «La vérité, toute la vérité, rien que la vérité», a affirmé le patron de Tesla et SpaceX, sur X.

Cette nouvelle encyclopédie numérique, accessible librement en ligne, comptait déjà ce lundi soir plus de 885.000 définitions pour sa première version numérotée 0.1. Elon Musk a d’ailleurs promis l'arrivée prochaine d'une version 1.0, «dix fois meilleure» que la 0.1, et qui est déjà «meilleure que Wikipédia».

Des propos qui vont dans la lignée de sa pensée puisque ce dernier critique depuis plusieurs années la plate-forme encyclopédique de Wikipédia, qu’il accuse d’être «contrôlée par des activistes d’extrême gauche».

Deux façons de faire différentes, pour des récits parfois contrastés

Créée en 2001, Wikipédia est une encyclopédie collaborative gérée par des bénévoles, largement financée par des dons, et dont les pages peuvent être écrites ou modifiées par les internautes. Le contenu de Grokipedia est, lui, généré par son assistant d'IA générative Grok. Au-delà de cette différence de fonctionnement, de nombreuses discordances et de versions des faits ont pu être observées entre les deux encyclopédies en ligne.

Par exemple, concernant le mouvement Black Lives Matter, Grokipedia écrit qu’il a «mobilisé des millions de personnes», avant d’ajouter que «ces manifestations ont entraîné des émeutes, (...) les plus coûteuses de l'histoire des assurances pour les dommages aux biens». Quant à elle, l’encyclopédie en ligne la plus consultée au monde mentionne le fait que «la grande majorité des manifestations de 2020 se sont déroulées dans le calme».

Et lorsque l’encyclopédie d’Elon Musk parle de son concurrent, elle est décrite comme un outil ayant «reçu des critiques persistantes concernant la fiabilité des faits, et les biais idéologiques systémiques, en particulier une orientation à gauche dans la couverture des personnalités et des sujets politiques», rapporte Le Point.

En retour, la page consacrée à Grokipédia sur Wikipédia indique que «certains contenus reflètent les opinions personnelles d’Elon Musk, proches du conservatisme, de l’extrême droite, du conspirationnisme et de l’idéologie libertarienne».

Grokipedia séduit une partie de la droite

Avant le lancement de sa plate-forme, Elon Musk expliquait vouloir «redoubler d'efforts pour éliminer la propagande» qui inonderait, d'après lui, Wikipédia. Une démarche applaudie et saluée par plusieurs personnalités de droite, notamment par l'idéologue ultranationaliste russe Alexandre Douguine, qualifiant l'article de Grokipedia le concernant de «neutre», «objectif» et «juste», alors que celui de Wikipédia est, selon lui, «diffamatoire».

Toujours dans cette critique à Wikipédia, Ed Martin, l’ancien procureur fédéral de Washington désigné par Donald Trump, avait dénoncé en avril «la manipulation de l’information» dont Wikipédia se rendait coupable. Selon lui, la plate-forme cherchait à «masquer la propagande».

Fin août, deux élus républicains de la Chambre des représentants, James Comer et Nancy Mace, ont ouvert une enquête sur des «manœuvres organisées (...) pour influencer l'opinion américaine (...) en manipulant des articles Wikipédia».