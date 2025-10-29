Joybuy : quelle est cette plate-forme chinoise qui souhaite concurrencer Amazon ?

JoyBuy, la plate-forme de vente en ligne du mastodonte chinois JD.com est arrivée en France. Ce site, qui se veut supérieur à Temu, Shein et AliExpress, vise à concurrencer Amazon avec un modèle proche de ce dernier.

Après AliExpress, Shein et Temu, c’est au tour de JD.com de tenter sa chance pour séduire les consommateurs français. Et pour cela, le géant chinois du e-commerce, fort de ses 600 millions d’utilisateurs en Chine, lance en France, JoyBuy, sa plate-forme de commerce en ligne. Son but : s’asseoir à la table du leader mondial du e-commerce, Amazon.

Même si pour l’instant, ce site de vente en ligne n’existe que sous une version bêta, ce dernier propose une large gamme de produits électroniques, d’hygiène, de décoration et alimentaires. On y trouve aussi bien des marques chinoises que des références internationales comme Apple, Barilla ou Lego.

Et afin de concurrencer l’entreprise de Jeff Bezos, JoyBuy souhaite se démarquer de la réputation bas de gamme des autres sites de ventes en ligne asiatiques, dont la qualité est souvent discutable.

Mieux que Temu, Shein et AliExpress ?

Plutôt que de miser uniquement sur des prix défiant toute concurrence, JD.com de son nom chinois, JingDong, veut bâtir auprès de sa filiale JoyBuy, une image de fiabilité, de qualité et surtout de livraison rapide et maîtrisée. L’entreprise promet des expéditions «same-day» pour les commandes passées avant 11 h ou «next-day» pour les achats effectués avant 23 h. Ce sont donc des livraisons ultrarapides qui sont promises, à l’inverse de Temu, souvent critiqué pour ses délais jugés trop longs par les acheteurs.

De plus, JoyBuy souhaite s’éloigner du modèle de Temu et de ses homologues en se rapprochant plutôt de celui d’Amazon. Contrairement à ces plate-formes de e-commerce, qui fonctionnent comme des marketplaces en mettant en relation les acheteurs et des vendeurs tiers, l’entreprise de JD.com contrôle elle-même une grande partie de sa chaîne logistique.

Autrement dit, JoyBuy ne fonctionne pas uniquement comme un intermédiaire puisque ce dernier possède ses propres entrepôts et camions et peut donc se permettre d’acheter, stocker et expédier les produits lui-même.

À la conquête de l’Europe

Après avoir conquis la Chine, le site de vente en ligne, déjà troisième acteur mondial du e-commerce, s’attaque donc au marché européen. Mais cette implantation sur le continent européen n’a pas commencé avec son lancement récent en France.

En avril 2025, la plate-forme chinoise était déjà installée au Royaume-Uni. Son développement s’est poursuivi avec la construction de plusieurs entrepôts logistiques, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et évidemment en France.

D’ailleurs, grâce à son implantation logistique locale, JoyBuy devrait échapper à une mesure de l’État français. Un peu plus tôt dans le mois, le gouvernement français a annoncé la mise en place d’une taxe sur les petits colis entrant par avion sur son territoire. Cette dernière ne devrait donc concerner que ses homologues Shein et Temu.