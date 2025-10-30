NEO : quel est ce robot domestique abordable qui promet de révolutionner le quotidien des ménages ?

L'entreprise 1X Technologies a lancé le robot «NEO», un humanoïde domestique capable de réaliser de nombreuses tâches au sein d'un foyer. Son prix est de 20.000 dollars, soit 17.200 euros.

La technologie repousse les limites du confort des ménages. Passer l'aspirateur, ranger son linge, ramener ses courses : telles sont des actions du quotidien que l'entreprise 1X Technologies propose de déléguer à son tout nouveau robot, «NEO».

Cet appareil doté de caractéristiques humanoïdes (il se déplace sur deux jambes et possède deux bras, particulièrement utiles pour effectuer ses tâches) pèse 29 kg et peut soulever des charges jusqu'à 68 kg. Un potentiel particulièrement utile lorsque ses propriétaires lui demandent de les aider à transporter des sacs de course, ou encore remettre en place certains meubles ou certaines décorations du domicile.

© 1X Tech

Ce robot fonctionne grâce à la connexion Wi-Fi du foyer où il opère, ainsi qu'en Bluetooth. Il dispose d'une autonomie de 4 heures.

Plier et ranger le linge, organiser des étagères, passer l'aspirateur...

Comme on peut le voir dans cette vidéo promotionnelle partagée par les comptes de réseaux sociaux de l'entreprise 1X Technologies, il s'agit d'une durée d'action suffisante pour permettre d'effectuer de nombreuses opérations comme mettre le linge à laver, le plier, ranger des étagères, passer l'aspirateur, éteindre les lumières laissées allumées, reconnaître des ingrédients sur un plan de travail et suggérer des recettes.

L'un de ses avantages est également de pouvoir servir d'assistance en apportant certains éléments, que ce soit durant une session de bricolage ou, tel un serveur de restaurant lors d'un repas, à table.

NEO The Home Robot

Order Today pic.twitter.com/fTQtCHB4UW — 1X (@1x_tech) October 28, 2025

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, «NEO» peut également apprendre de nouvelles compétences au fil du temps et ainsi élargir son champ d'action et son aide offerte à ses propriétaires.

Pour s'entourer de ce nouveau résident au sein du domicile, deux options existent : s'acquitter de son prix de 20.000 dollars, soit 17.200 euros, ou bien opter pour la formule d'abonnement, fixée à 499 dollars par mois, soit environ 430 euros.

© 1X Tech

Il est commercialisé depuis le 28 octobre aux Etats-Unis et y sera livré en 2026. Le marché européen, en particulier la France, pourrait être le prochain pour 1X Technologies, qui prévoit de distribuer ses robots en 2027 sur l'ensemble du continent.