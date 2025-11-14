Cybercriminalité : Jenna Ortega, Aya Nakamura... Voici les célébrités exploitées par les hackers pour piéger les internautes

Pour gagner la confiance de leurs victimes et ainsi mieux les duper, de nombreux hackers se font passer pour des personnalités publiques. En usurpant ces grands noms, ils optimisent leur procédé malveillant, comme le révèle un nouveau rapport publié ce vendredi.

Une technique de plus en plus répandue. En usurpant l'identité de certaines célébrités internationales ou françaises, certains hackers obtiennent un coup de pouce décisif pour mener à bien leurs arnaques en ligne. Une étude réalisée par l'expert de la protection en ligne, McAfee et publiée ce vendredi révèle les 10 célébrités dont l'identité a été la plus usurpée à des fins de cybercriminalité en 2025.

Ce 17e «classement annuel des célébrités dont le nom est le plus souvent exploité» montre que les cybercriminels n'hésitent pas à s’appuyer sur la confiance que les Français accordent aux stars internationales et françaises pour les escroquer.

Un classement dominé par les célébrités féminines

Les trois célébrités les plus sollicitées par les arnaqueurs sont en effet des grands noms du divertissement américain : Taylor Swift (1ere), Brad Pitt (2e) et Sabrina Carpenter (3e). Les histoires autour d'escroqueries liées à ces noms ne cessent de faire le tour des réseaux sociaux, notamment en France, où une femme avait avoué avoir perdu plus de 800.000 euros aux mains d'un brouteur qui s'était fait passer pour l'acteur américain et avec qui elle pensait vivre une relation amoureuse.

La suite du classement continue de faire la part belle aux personnalités féminines, qui occupent six des sept premières places. Viennent ainsi ensuite Aya Nakamura (4e), Jenna Ortega (5e), Elsa Bois (6e) et Dua Lipa (7e). Les deux premiers noms français sont donc ceux de la chanteuse auteure de célèbres titres comme Djadja ou encore Copines (2018) et de la danseuse professionnelle de l'émission Danse avec les Stars et ancienne compagne de l'influenceur Michou.

Enfin, on retrouve d'autres stars comme le rappeur Jul (8e), Kim Kardashian (9e) et le chanteur Gims (10e). Comme le révèle cette enquête, les célébrités ne sont pas le seul levier exploité par les escrocs en ligne. Ils font également appel à la popularité des influenceurs, dont ils volent de plus en plus l'apparence, dans le même procédé qu'avec les noms cités. Ainsi, l'influenceur dont l'identité est la plus fréquemment dérobée est Pokimane, streameuse canado-marocaine. Vicky Pattison, MrBeast, Karina, QTCinderella, Brooke Monk, helydia, Léna Situations, Madison Beer et Cally Jane complètent ce classement.

10% des Français ont déjà subi une perte financière en ligne

Comme le rapporte cette étude menée par McAfee, l'essor de l'IA contribue pleinement à faciliter le travail des arnaqueurs, qui peuvent concevoir «des publicités, des voix ou des vidéos plus vraies que nature, rendant leurs stratagèmes encore plus crédibles». Que ce soit par l'intermédiaire de deepfakes, de faux jeux concours, d'investissements en cryptomonnaies frauduleux, les techniques se perfectionnent et prolifèrent.

Ainsi, 63% des Français ont déjà été exposés à de fausses promotions mettant en scène une célébrité ou un influenceur dont l'identité a été volée. Mais la statistique la plus alarmante démontre que 10% d'entre eux a subi une perte financière, qui chiffre en moyenne à 550 euros par victime.