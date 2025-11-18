«Aucune entreprise ne sera épargnée» : le patron de Google met en garde contre un éventuel éclatement de la bulle liée à l'IA

Sundar Pichai a voulu mettre en garde contre la partie irrationnelle de l’essor actuel de l’IA, dans un entretien exclusif accordé à la BBC. Selon lui, cette croissance fulgurante pourrait cacher une véritable bulle spéculative, dont aucune entreprise de la tech ne sortirait indemne si cette dernière venait à éclater.

Sundar Pichai tire la sonnette d’alarme. Dans une interview accordée à la BBC et publiée ce mardi 18 novembre, le patron de Google a répondu aux inquiétudes grandissantes qui planent sur le secteur de l’intelligence artificielle (IA). Selon lui, l’actuel emballement autour de l'IA pourrait bien cacher une bulle spéculative prête à éclater. Et si ce scénario venait à arriver, «aucune entreprise ne sera à l’abri», a-t-il prévenue.

Et même si Sundar Pichai affirme que «toutes les entreprises seraient touchées si la bulle de l'IA venait à éclater», y compris la sienne, ce dernier tient à affirmer que son entreprise pourrait surmonter cette potentielle tempête.

Cette crainte d’une bulle spéculative est d’ailleurs apparue ces derniers temps au sein de la Silicon Valley alors que la valeur des entreprises technologiques spécialisées dans l'IA a explosé ces derniers mois et que les entreprises investissent massivement dans ce secteur en plein essor.

Le directeur général d'Alphabet, la maison mère de Google, reconnait que la croissance des investissements dans l’intelligence artificielle a été un «moment extraordinaire». Toutefois, ce dernier insiste sur le fait qu’il y aurait une forme «d’irrationalité» dans le boom spectaculaire de l’IA.

Des investissements surévalués

Alors que sur ces sept derniers mois les actions d’Alphabet ont doublé de valeur, atteignant à peu près les 3.000 milliards d'euro, nombreux sont ceux qui craignent que les valorisations des entreprises liées à l’IA soient gonflées au-delà de leur valeur réelle.

Certains analystes se sont également interrogés quant aux 1.200 milliards d’euros de transactions réalisées autour d’OpenAI alors que ses revenus prévus cette année devraient représenter moins d’un millième de l’investissement initial.

Pour Sundar Pichai, il s’agirait d’une situation similaire à la bulle spéculative d’Internet qui a provoqué un krach boursier important en 2000. «Je m'attends à ce que l'IA fonctionne de la même manière. Je pense donc qu'elle est à la fois rationnelle et qu'elle comporte des éléments d'irrationalité dans un moment comme celui-ci » a-t-il expliqué.

Des propos également partagés par son rival Sam Altman, le patron d’OpenAI, qui a déclaré en octobre dernier «que de nombreux aspects de l’IA sont actuellement surévalués».

D’autres enjeux et risques à traiter

Malgré ce constat inquiétant, Sundar Pichai confie que la croissance de l’IA n’est pas près de s’arrêter. Et le géant de la tech y est pour quelque chose puisqu’en septembre dernier, Alphabet a annoncé un investissement de 5,8 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle britannique, destinés à la recherche sur les deux prochaines années.

Mais d’autres enjeux existent. Selon le numéro un de la firme de Mountain View, l’IA aura également un impact sur le travail tel que nous le connaissons. «Cela va évoluer et transformer certains emplois, et les gens devront s'adapter», a-t-il déclaré. Ceux qui s'adapteront à l'IA «s'en sortiront mieux».

«Peu importe que vous vouliez être enseignant ou médecin. Toutes ces professions existeront toujours, mais ceux qui réussiront dans chacune d'elles seront ceux qui apprendront à utiliser ces outils» a-t-il insisté.

Sundar Pichai a également mis en garde contre les besoins énergétiques «immenses» de l'IA, qui ont représenté 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité l’an dernier, selon l'Agence internationale de l'énergie.