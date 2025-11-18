Souveraineté numérique de l’Europe : quel est l’enjeu du déplacement d’Emmanuel Macron à Berlin ce mardi ?

Après la réception du président Volodymyr Zelensky à Paris ce lundi, Emmanuel Macron est attendu à Berlin ce mardi. Le chef de l’État participera au sommet sur la souveraineté numérique européenne.

Défendre ses positions. Ce mardi, Emmanuel Macron se rend à Berlin. Dans la capitale allemande, le chef de l’Etat co-présidera avec le chancelier Friedrich Merz le sommet de la souveraineté numérique européenne.

Cette réunion, qui regroupe les 27 ministres du Numérique de l’UE, mais aussi des acteurs privés, s’articule autour de plusieurs interventions et de tables rondes.

L’objectif de ce sommet : mettre en avant la stratégie européenne et son indépendance face au marché américain et chinois et, selon l’Elysée, «mieux structurer l’autonomie numérique de l’Europe».

Des priorités claires

Selon l’Elysée, Paris et Berlin ont trois priorités lors de ce sommet. Le premier vise à simplifier la réglementation européenne, jugée trop contraignante pour l’innovation.

Les deux partenaires devraient également défendre l’évolution du RGPD, le règlement européen de protection des données personnelles afin de faciliter l’usage de certains usages intelligences artificielles.

La position franco-allemande entend également défendre la gestion des données et leur protection. De ce fait, Emmanuel Macron devrait, selon l’Elysée, aussi évoquer la sûreté des données des mineurs. Il s’agit d’une mesure importante pour le président ces dernières semaines.

Le 30 octobre dernier, lors du forum de la paix à Paris, celui-ci avait plaidé en faveur d’un agenda ambitieux de protection et de régulation de l’information, afin de contrer les ingérences étrangères et les excès des réseaux sociaux.