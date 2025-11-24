Plus de 100 km en trois jours sans s'arrêter : un robot humanoïde chinois entre au Guinness des records (vidéo)

Un robot humanoïde chinois a établi un record inédit, celui de parcourir plus de 100 kilomètres en trois jours sans s’arrêter. Il s’agit de la plus longue distance jamais parcourue à pied pour une machine humanoïde.

Un nouveau pas franchi dans le développement des robots humanoïdes. Après avoir marché plus de 100 kilomètres en trois jours et tout en respectant le code de la route, le robot AgiBot A2 est donc rentré dans le Guinness des records.

Du haut de ses 1,69 mètres et se déplaçant comme un humain, le robot chinois est parti de la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, dans la soirée du 10 novembre, et a traversé des autoroutes et des rues pour arriver dans le quartier historique du Bund à Shanghai le 13 novembre.

L'entreprise shanghaïenne AgiBot, à l'origine de ce robot bipède, a assuré que l'engin «a parcouru des surfaces variées», au cours de son périple ininterrompu de 106,286 kilomètres.

.@AgiBot_zhiyuan's A2 humanoid has earned a Guinness World Records title for the longest distance walked by a humanoid robot.



The A2 humanoid completed a 106.286 km cross-provincial walk.



Learn more here: https://t.co/bkVfD0uZwB



Source: AgiBot#humanoid#humanoidspic.twitter.com/tYtkC730W1 — Humanoid Robotics Technology (@HumanoidRTech) November 24, 2025

La Chine et le «physical AI»

Ce robot est également conçu pour des tâches telles que le service clients, et est équipé d'une fonction «discussion» et doté de capacités de lecture labiale.

Une performance qui illustre les intentions de la Chine de s’imposer comme le leader mondiale dans le «physical AI» (IA matérielle), cette branche de l’intelligence artificielle visant à intégrer l’IA dans des robots capables d’évoluer dans le monde réel.

Le gouvernement chinois encourage de plus en plus les entreprises nationales à développer de tels robots. En août dernier, Pékin a d’ailleurs accueilli les tout premiers jeux mondiaux de robots humanoïdes, où plus de 500 «athlètes» se sont affrontés dans des disciplines très variées : basket-ball, danse, ou encore le ménage de chambres d'hôtel.

Les entreprises technologiques mondiales investissent des sommes colossales dans l'IA matérielle. Selon des prévisions de la banque Morgan Stanley, le monde pourrait compter plus d'un milliard de robots humanoïdes d'ici à 2050.