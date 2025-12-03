Google : attention, cette nouvelle mise à jour peut permettre à votre employeur de consulter vos SMS

En France, 7 millions de personnes possèdent deux téléphones : un professionnel et un personnel, selon une étude de l'Arcep de 2020. Une nouvelle mise à jour pourrait changer certaines de leurs habitudes.

Les téléphones portables scrutés par les employeurs ? Une nouvelle mise à jour d'Android va permettre à certains mobiles professionnels de mettre à disposition les messages RCS et les SMS à l'entreprise, comme l'explique Android Authority.

Tous les appareils Android gérés par une entreprise seront donc dotés d'un archivage permettant à l'entreprise de conserver tous les échanges effectués depuis les messages RCS, SMS et MMS. Il s'agit d'un outil présenté comme «fiable» par Google, pour les professionnels.

«un respect des obligations légales»

Les messages concernés par le partage de donnée à destination de l'employeur resteront chiffrés de bout en bout (protégées lors de l'envoi et strictement réservés à l'expéditeur et au destinataire) mais deviendront accessibles lors de l'archivage du stockage du téléphone mobile concerné, qui peut avoir lieu régulièrement.

Pour Google, l'objectif est de permettre «tous les avantages du RCS tout en garantissant que l'organisation respecte ses obligations légales». Comme le spécifie Le Point, même si le SMS est considéré comme plus privé que l'e-mail, lorsque celui-ci est envoyé ou reçu par un mobile professionnel, il n'est plus de la sphère privée, comme l'a affirmé la Cour de cassation en 2015, rappelle l'avocat Mathieu Bourdet.

«L'employeur peut donc légalement les consulter même sans la présence du salarié, tant qu'ils ne sont pas identifiés comme personnels. Pour la Cnil, cette fonction suit la même logique que pour les e-mails professionnels, que l'employeur peut lire s'ils n'indiquent rien de personnel», indique par conséquent le média français.