Emploi : quel est cet outil gratuit en ligne qui permet de préparer ses entretiens d’embauche ?

L’Apec a mis en ligne un outil gratuit destiné à aider les candidats à exprimer leurs attentes professionnelles lors des entretiens d’embauche.

Comment avoir la bonne attitude en entretien d’embauche ? Cette interrogation fait partie des nombreuses qui peuvent trotter dans la tête d’un candidat avant d’être reçu par un employeur.



Afin d’aider les postulants à préparer leur entretien, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) a ainsi conçu un outil en ligne baptisée «Odiapazon», comme le rapporte le magazine Capital.



Cette solution digitale permet à l’utilisateur de formuler les questions qu’il souhaite poser au recruteur. De quoi préparer le terrain en s’assurant de connaître ses attentes professionnelles, le tout sans risquer de commettre une bourde compromettante.

Cinq thématiques

Cet outil prend ainsi la forme d’un questionnaire gratuit composé d’une vingtaine d’entrées. Celles-ci sont centrées autour de cinq thématiques : l’environnement et la culture de travail, l’autonomie et le style managérial, le rapport au collectif, le rapport au changement et l’attachement aux finalités. Chacune de ces thématiques ont été élaborées par des sociologues du travail.



Ce questionnaire dure environ une dizaine de minutes. Après l’avoir effectué, l’utilisateur a alors accès à ses résultats personnalités, ainsi qu’un guide de questions à poser lors de l’entretien d’embauche.

Les candidats ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de cet outil en ligne. Les recruteurs eux-mêmes peuvent en faire usage afin de mieux cerner les attentes de leur interlocuteur.



Avec «Odiapazon», l’Apec espère pouvoir favoriser le dialogue entre les parties lors des entretiens d’embauche. «Nous voulons contribuer à remettre l’humain au centre des recrutements», a ainsi assuré le directeur général de l’Apec, Gilles Gateau, à nos confrères de Capital.