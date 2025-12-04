Réseaux sociaux : voici le portrait-robot de l'influenceur français type, selon une étude

Une étude portant sur les créateurs de contenus a été publiée ce jeudi 4 décembre. Elle met en lumière les dessous de la profession, évoquant notamment les revenus générés par cette activité.

TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook… Les créateurs de contenu foisonnent sur ces plates-formes qui ponctuent notre quotidien à l’heure du numérique. Qu’ils soient adulés, honnis ou même enviés, les influenceurs suscitent incontestablement l’intérêt. Il n’en demeure pas moins que les détails de cette profession restent méconnus du grand public.

En partenariat avec l’institut de sondage Ipsos, l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu (UMICC) a publié, ce jeudi 4 décembre, une étude visant à lever le voile sur les dessous de cette activité.

Une créatrice, plutôt jeune et qui consacre 30 heures par semaine à ses contenus

Il ressort notamment de cette étude que les femmes sont majoritaires dans cette activité, puisqu’elles représentent 70 % des créateurs de contenu. Deux tiers d’entre elles ont entre 25 et 42 ans.

Bien souvent perçue comme une occupation, la création de contenu peut pourtant s’avérer chronophage. 30 % des influenceurs consacrent au moins 30 heures par semaine à leur activité. Un chiffre qui s’approche quelque peu du rythme de travail de professions plus classiques. Bien souvent sous la pression des statistiques, deux tiers des influenceurs postent au moins deux contenus par semaine sur les plates-formes.

Les créateurs de contenu s’avèrent néanmoins fidèles à leur activité, puisque 59 % d’entre eux publient depuis plus de cinq ans. De plus, 86 % d’entre eux indiquent avoir l’intention de continuer à publier du contenu dans les cinq années à venir.

Une activité rentable ?

Serait-ce donc l’appât du gain qui motive les influenceurs ? A en croire cette étude, la majorité d’entre eux ne peuvent dépendre financièrement de la création de contenu. Parmi les influenceurs, seuls 2 % déclarent tirer plus de 75 % de leurs revenus avec cette activité.

Les motivations des créateurs de contenus sont diverses. Le partage de leur passion (67 %) et l’expression de leur créativité (51 %) sont les plus communes. Si la majorité des influenceurs publient majoritairement des contenus «culturels et créatifs», un tiers d’entre eux aborde des thématiques plus «académiques».

Pour diffuser leur contenu, les influenceurs ont toutes sortes de plates-formes à leur disposition. Il s’avère toutefois qu’Instagram est la plus plébiscitée, 90 % des créateurs privilégiant ce réseau social. TikTok et YouTube arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

Autant d’informations qui permettent de mieux cerner une activité en plein essor. De quoi nourrir les pistes de réflexions du second volet de la loi «influenceurs», actuellement en préparation selon les informations du Parisien.