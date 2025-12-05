Après deux ans d'enquête, l'Union européenne inflige une amende de 120 millions d'euros à X

X, le réseau social d’Elon Musk, s’est vu infliger par l’Union européenne ce vendredi 5 décembre une amende de 120 millions d’euros pour avoir enfreint plusieurs dispositions du Digital Service Act, mis en place il y a deux ans.

Une amende qui ne risque pas de faire plaisir à Elon Musk. 120 millions d’euros, c’est le prix de la sanction financière que l'Union européenne a infligée ce vendredi à X. Et pour cause : le réseau social de l’homme le plus riche du monde n’aurait pas respecté les règles imposées par le Digital Service Act (DSA), entré en vigueur il y a deux ans pour lutter contre les contenus illégaux et dangereux en ligne.

Par le biais de cette mesure, qui impose des obligations renforcées aux plus grandes plates-formes actives dans l’espace européen, l’UE avait accusé X, en juillet 2024, de tromper ses utilisateurs avec les coches bleues censées certifier les sources d’informations.

À l’origine, ces dernières étaient attribuées, par l'ex-Twitter, à des utilisateurs au terme d'un processus de vérification de leur identité, afin d'aider à déjouer les impostures. Mais depuis le rachat de la plate-forme en 2022 pour la somme de 44 milliards de dollars, Elon Musk a réservé ces badges aux abonnés payants.

La plate-forme est accusée également de transparence insuffisante autour des publicités, et de non-respect de l’obligation d’accès aux données internes par des chercheurs agréés.

Une sanction contestée

L'amende annoncée par Bruxelles est d’ailleurs la première imposée à une plate-forme dans le cadre du DSA. Et cette dernière est loin de réjouir les dirigeants américains.

Avant même l'officialisation de cette décision, le vice-président américain J.D. Vance avait dénoncé sur X la démarche européenne. «L'UE devrait défendre la liberté d'expression au lieu de s'en prendre à des entreprises américaines pour des foutaises», a-t-il déclaré.

L'amende contre X «n'a rien à voir avec de la censure», a répondu la vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique, Henna Virkkunen. «Nous ne sommes pas là pour imposer les amendes les plus élevées, mais pour nous assurer que nos lois sur le numérique soient respectées. Nous avons estimé que c’était proportionné», a-t-elle expliqué face aux questions des journalistes, rapporte l’AFP.

Un dossier loin d’être clos

Alors que Washington n'a cessé cette année de critiquer les lois européennes contre les abus des géants de la tech, la Commission européenne a tenu à rappeler que les enquêtes concernant les faits reprochés à X se poursuivent. Elle indique s’attendre à ce qu’elles soient bouclées «plus rapidement».

D’autant plus que cette dernière ne compte pas s’arrêter là et a élargi entre-temps son enquête à des soupçons de non-respect de ses obligations en matière de contenus illégaux et de désinformation.

Parallèlement, la Commission a annoncé avoir accepté des engagements de la plate-forme chinoise TikTok, en réponse aux reproches qu'elle lui avait adressés, concernant ses obligations de transparence en matière de publicité.