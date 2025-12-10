«Il est trop mignon le loup» : cette pub française pour Intermarché fait craquer les internautes du monde entier

Diffusée en France dès ce samedi 6 décembre, la publicité du groupe Intermarché intitulée «Le Mal Aimé», réalisée par l’entreprise française «Illogic Studios», a fait le buzz à l’étranger grâce à la réalisation d’un conte animé saluée par le public et largement partagée sur les réseaux sociaux.

Un conte de Noël rythmé et à l’animation ciselée. Quelques minutes avant la cérémonie Miss France ce samedi, TF1 a dévoilé une publicité peu commune baptisée «Le Mal Aimé». Ce clip vidéo, d’une durée de 2mn30, a permis de donner vie à un conte animé par l’entreprise française Illogic Studios, nommée aux Oscars, pour l’enseigne Intermarché.

Après sa diffusion sur toutes les chaînes de télévision françaises dès dimanche, l’extrait, qui sera aussi diffusé à partir de mercredi dans les salles de cinéma en ouverture du film Zootopie 2, a fait le buzz sur les réseaux sociaux, au point d’être remarqué à l’international.

pk je pleure pour le loup d’intermarché…… https://t.co/RXwzqOB1C3 — WEN (@w22uen) December 9, 2025

Le clip vidéo aux allures de conte de Noël a été largement plébiscité par le public avec plusieurs millions de vues et des milliers de commentaires positifs. «Ça m’a mis de bonne humeur, il est trop mignon le loup», s'exclame, par exemple, «Hibari» sur la plate-forme X.

Ça m’a mis de bonne humeur il est trop mignon le loup https://t.co/BV4hzj5Pxu — Hibari 🐣 (@rvcdr22) December 9, 2025

Certains posts sur X ont d'ailleurs recueilli plusieurs millions de visionnages, à l’image de la publication d’un internaute utilisant le pseudonyme «Théo» avec 8,5 millions de vues.

i’m genuinely in love with this ad

a french one? for a SUPERMARKET?? like woah pic.twitter.com/oxnRRek548 — theo (@pawcord) December 9, 2025

L’idée défendue par cette publicité est simple : changer sa nature, à l’image du loup, en adoptant une meilleure alimentation.

Le choix de la musique, «Le Mal Aimé» interprété par Claude François, a évidemment participé à diffuser davantage le message en France. Cela a également été le cas pour l’international grâce au choix de mettre des sous-titres en anglais.