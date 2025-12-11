Noël 2025 : les meilleurs casques audio à mettre sous le sapin

C'est certain, il y aura du bon son dans les oreilles pour Noël, avec notre sélection de casques et d'écouteurs.

Nothing headphone (1)

Après s'être fait un nom au sein des marques de smartphones, la marque sino-anglaise Nothing a choisi 2025 pour lancer son tout premier casque supra auriculaire. Un modèle qui conserve l'identité forte de cette société en misant sur la transparence et un design inspiré de ses mobiles. Le Headphone (1) délivre un son dont les basses sont bien présentes, sans être au détriment de la présence sonore. On salue la qualité des matériaux choisis qui restent solides.

Nothing Headphone (1), Nothing, 299 €

Marshall Monitor III

Toujours fidèle à son identité rock, Marshall ne se renie pas avec le Monitor III A.N.C. Robuste, il est également pliable et vient se loger très facilement dans son étui rigide premium à la splendide doublure rouge. Avec ses 70 heures d'autonomie lorsque l'ANC (réduction active du bruit) est activée et 100 heures sans l'ANC, c'est un marathonien du son.

Monitor III A.N.C, Marshall, 349 €

Soundcore Aerofit 2

Pas les plus puissants de notre tour d'horizon, mais ces Aerofit 2 de Soundcore nous ont séduit car ils se montrent particulièrement agréables à porter. Posés sur vos oreilles, vous les sentirez à peine et il seront parfaits pour le télétravail ou une séance de fitness.

Aerofit 2, Soundcore, 129,99 €

Dyson Ontrac

Sorti en 2024, le OnTrac de Dyson et son design disruptif est le casque audio supra-auriculaire le plus original de ces dernières années. Ultra-démontable, il permet de changer facilement les coussinets et les parties arrière, pour des associations de couleur inédites (plus de 2 000 combinaisons de couleurs possibles). Puissant, il offre un son de très bonne qualité. Notre seul regret ? Le logo Dyson situé sur l'arceau est un peu trop voyant.

OnTrac, Dyson, 499 €

Shokz Open Dots One

Avec les Open Dots One de Shokz, les écouteurs deviennent quasiment des bijoux. Elégamment clipsés, ils sont extrêmement légers (6,5 grammes par oreillette) et vous accompagneront partout, sans jamais vous gêner. Quant à leur qualité sonore, elle devrait vous bluffer, vu la taille des accessoires en question.

Open Dots One, Shokz, 199 €

Bowers & Wilkins Px8 S2

Ce casque premium de Bowers & Wilkins promet un respect total de l'œuvre originelle. Combinant un processeur 24 bits et des transducteurs haut de gamme de 40 mm, le Px8 S2 a été au cœur de toutes les attentions chez le spécialiste du son. Doté d'un design tout en élégance et en légèreté, il surprend aussi avec sa fonction de recharge rapide qui offre sept heures d'autonomie en 15 minutes de recharge.

Px8 S2, Bowers & Wilkins, 729 €

Beyerdynamic Aventho 100

Un choix simple et avisé. Le design de l'Aventho 100 de Beyerdynamic, tout en simplicité, peut diviser, mais ce casque supra-auriculaire, à la belle autonomie de 60 heures, est particulièrement peu encombrant. En bonus, ses coussinets sont remplaçables, pour une durabilité exemplaire.

Aventho 100, Beyerdynamic, 199 €

iPods Max

Depuis la sortie du premier modèle, en 2020, les AirPods Max d'Apple ont conquis la planète. Sans remplacer totalement les intras de la marque, les fameux AirPods, ce casque confortable et doté d'un son puissant se démarque aussi avec son design ultra-reconnaissable ou son système premium de réduction des bruits ambiants.

AirPods Max, Apple, 579 €

Beats powerbeats Fit

Le son tout confort. La toute dernière édition des intra-auriculaires de Beats, les Powerbeats Fit, est dotée de maintiens d'oreille universels parfaitement ajustés, pour une tenue en toutes circonstances. Disponibles en quatre coloris, dont un «Orange turbo» qui ne manque pas de piquant, ils proposent un son puissant et équilibré sur l'intégralité du spectre audio. Les Powerbeats Fit prennent aussi en charge l'Audio spatial avec suivi dynamique de la tête et offrent ainsi un son immersif pour profiter de tous vos contenus.

Powerbeats Fit, Beats, 229,95 €

JBL Tour One M3 Smart TX

Le JBL Tour One M3, disponible en trois coloris (Bleu, Mocha et Noir) est un excellent casque, qui saura vous accompagner partout.

Il peut en outre être doté du JBL Smart TX, un boîtier qui lui permet de se connecter sans fil à quasiment toutes les sources audio numériques sans passer par votre smartphone.

Tour One M3 Smart TX, JBL, 399,99 €

Focal Bathys MG

L'excellence hi-fi sans compromis. Equipé de hauts-parleurs en magnésium fabriqués en France dans les ateliers de Focal, le Bathys MG restitue un son riche, neutre et précis.

On aime également beaucoup la finition Chestnut proposée, aux délicieuses tonalités marron clair, et le logo rétroéclairé qui ajoute une touche d'originalité au produit. Ajoutez à ça un arceau en cuir véritable et vous obtenez le casque de tous les superlatifs.

Bathys MG, Focal, 1.199 €