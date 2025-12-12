Aladdin : quel est ce redoutable virus qui contourne toutes les règles en matière d'arnaque sur smartphone ?

Un nouveau virus a récemment été découvert par des experts. Surnommé «Aladdin», il représente une menace telle que Google et Apple ont envoyé des alertes aux cybermenaces à leurs utilisateurs, afin d'attirer leur vigilance.

Une arnaque inédite. Des experts en cybersécurité ont découvert l'existence d'une nouvelle menace visant les ordinateurs et les smartphones. Cette dernière, baptisée «Aladdin», contourne le fonctionnement classique des arnaques. Au lieu d'inciter l'utilisateur à cliquer sur un élément véreux pour télécharger des virus, elle nécessite une simple visite sur un site Web.

Face à la menace, Google et Apple ont récemment envoyé des alertes de prévention à leurs utilisateurs, selon Reuters.

Installation automatique, sans clic

Contrairement à ce que l'on pourrait penser des arnaques banales, «Aladdin» n'est pas l'idée d'un petit groupe de pirates informatiques, mais d'une société spécialisée dans le cyberespionnage et déjà connue dans le milieu.

Le procédé des escrocs est simple : il repose sur des bannières publicitaires affichées sur les sites Web, identifiant l'adresse IP de la victime et lui affichant des pages de réclame personnalisées.

Dès que la publicité s'affiche, le programme «Aladdin» s'installe automatiquement sur l'appareil. Il peut ensuite enregistrer tous les appels et messages, mais également activer le micro et les caméras à l'insu de l'utilisateur.

Les experts travaillant au sein de Google ont déjà identifié plusieurs victimes. Ils appellent donc à la vigilance, bien que se protéger contre «Aladdin» ne soit pas si simple. Pour les utilisateurs d'Apple, il est par exemple possible d'activer le mode «isolement» et pour Android, le mode «Protection avancée».

Par ailleurs, la meilleure manière de se protéger est d'éviter de se rendre sur des sites internet peu connus et douteux.