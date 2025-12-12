«Brad Pitt n’est pas dans la liste» : voici les 10 stars les plus utilisées lors d’arnaques en ligne

En ligne, les escrocs n'hésitent pas à usurper l'identité de certaines personnalités pour escroquer leurs fans. L'entreprise Spikerz a établi le classement des 10 artistes dont l'image a été le plus souvent utilisée cette année.

Si l'arnaque au faux Brad Pitt subie par une Française a beaucoup fait parler d'elle, l'acteur n'est pourtant pas l'artiste dont l'image est la plus utilisée pour ce genre d'escroquerie. L'entreprise Spikerz, spécialisée dans la sécurité en ligne, a publié le classement des personnalités les plus touchées par le phénomène en 2025.

D'après les données récoltées, cette triste palme revient à... Taylor Swift. L'entreprise explique que «des escrocs ont systématiquement exploité son immense popularité» cette année, notamment pour vendre «de faux billets de concert», proposer «des expériences VIP» et créer «des comptes clones très convaincants».

Les chanteuses Sabrina Carpenter et Billie Eilish occupent respectivement la deuxième et la troisième marche du podium. Viennent ensuite le groupe coréen BTS, Adèle, Ed Sheeran, Lewis Capaldi, BlackPink, Ariana Grande et Drake, qui clôt ce top 10.

Un préjudice à 5,3 milliards de dollars

Les techniques d'usurpation s'adaptent à chaque fois à l'artiste choisi par les escrocs. Dans le cas de Sabrina Carpenter, par exemple, ces derniers se sont davantage concentrés sur des comptes clones proposant de fausses rencontres avec la chanteuse, ou des contrefaçons de produits dérivés.

Ces escroqueries sont souvent très efficaces, notamment parce que les pirates «exploitent les mêmes canaux que ceux utilisés par les managers pour les campagnes de lancement, l’organisation des tournées et l’interaction quotidienne avec les fans», développe Spikerz.

L'étude identifie ainsi «les sections de commentaires, les messages privés et les profils d’artistes» comme «des points d'entrée à haut risque pour la fraude».

En 2025, le préjudice total de ces usurpations d'identité en ligne a été estimé à 5,3 milliards de dollars et les conséquences de ces arnaques sont parfois dramatiques. Anne Deneuchatel, victime française d'un faux Brad Pitt, s'est vue soutirer 830.000 euros au total et, ruinée, a fait trois tentatives de suicide.

Les escrocs, à l'aide de faux selfies, de documents d'identité falsifiés et d'intelligence artificielle, se sont fait passer pour l'acteur américain auprès d'elle, prétextant un besoin d'argent pour payer une opération liée à un cancer du rein. En janvier, un porte-parole de Brad Pitt avait réagi à cette affaire, jugeant «terrible que des escrocs profitent du lien fort qui unit les fans aux célébrités».

D'après les données de la plate-forme cybermalveillance.gouv.fr, 1.500 demandes de conseils liées à ce type de fraude ont été enregistrées en France en septembre dernier, soit le double de ce qui était recensé en début d'année. A noter que ce chiffre est probablement en dessous de la réalité puisque les victimes de ces impostures hésitent souvent à les signaler, honteuses d'avoir été trompées.