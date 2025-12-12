Cristiano Ronaldo, Shakira, Bitcoin, F1... Voici les questions les plus posées à Alexa en 2025, selon Amazon

Chaque année, Amazon dévoile la liste des questions les plus souvent soumises à son assistant personnel intelligent : Alexa. Signification de certains termes, questions d'actualité, renseignement sur les personnalités publiques... Voici les demandes les plus fréquentes et incongrues des utilisateurs.

Des questions que l'on s'est tous déjà posées. Chaque jour, des millions de personnes pianotent sur les moteurs de recherche d'Internet ou sollicitent des systèmes d'intelligence artificielle pour avoir des réponses à leurs interrogations. Voici celles que se posent le plus fréquemment les internautes, selon un classement divulgué par Amazon, via l'assistant vocal Alexa.

Les assistants personnels permettent aux internautes de poser leurs questions directement à l'oral, qu'ils soient assis devant leur télévision ou en train de cuisiner. Que la question concerne la signification d'un terme comme «IA», le temps de cuisson d'un œuf pour qu'il soit poché, ou même le diamètre de la Terre, ces petites machines ont réponse à tout. Ces trois questions apparaissent d'ailleurs parmi les questions les plus posées en 2025.

Pour beaucoup d'autres, les sujets évoqués tournent autour des personnalités publiques. Sport, cinéma, divertissement ou encore entrepreneurs... Que ce soit à propos de leur fortune personnelle, de leur physique ou de leur vie sentimentale, les interrogations abondent.

Question générales :

Quelle est la valeur du Bitcoin ?

Quelle est la population mondiale ?

Quel âge a la reine Letizia d'Espagne ?

Les célébrités les plus souvent mentionnées :

Cristiano Ronaldo

Messi

Kylian Mbappé

Shakira

Melody

Aitana

Julio Iglesias

Rosalía

Bertín Osborne

Carlos Alcaraz

Connaître la taille de...

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Carlos Alcaraz

Pablo Motos

Kylian Mbappé

Aitana

Tom Cruise

Bertín Osborne

David Broncano

Jude Bellingham

Connaître la fortune de...

Elon Musk

MrBeast

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Jeff Bezos

Rowan Atkinson

Kylian Mbappé

Shakira

Taylor Swift

Bad Bunny

Connaître le compagnon/la compagne de...

Cristiano Ronaldo

Donald Trump

Rocío Dúrcal

Richard Gere

Elsa Pataky

Sergio Ramos

Lionel Messi

Julio Iglesias

Penélope Cruz

Les sports les plus souvent mentionnés :

Football

Tennis

Formule 1

Moto GP

Basketball