Cristiano Ronaldo, Shakira, Bitcoin, F1... Voici les questions les plus posées à Alexa en 2025, selon Amazon

Chaque année, Amazon dévoile la liste des questions les plus souvent soumises à son assistant personnel intelligent : Alexa. Signification de certains termes, questions d'actualité, renseignement sur les personnalités publiques... Voici les demandes les plus fréquentes et incongrues des utilisateurs.
Des questions que l'on s'est tous déjà posées. Chaque jour, des millions de personnes pianotent sur les moteurs de recherche d'Internet ou sollicitent des systèmes d'intelligence artificielle pour avoir des réponses à leurs interrogations. Voici celles que se posent le plus fréquemment les internautes, selon un classement divulgué par Amazon, via l'assistant vocal Alexa.
Les assistants personnels permettent aux internautes de poser leurs questions directement à l'oral, qu'ils soient assis devant leur télévision ou en train de cuisiner. Que la question concerne la signification d'un terme comme «IA», le temps de cuisson d'un œuf pour qu'il soit poché, ou même le diamètre de la Terre, ces petites machines ont réponse à tout. Ces trois questions apparaissent d'ailleurs parmi les questions les plus posées en 2025.
Pour beaucoup d'autres, les sujets évoqués tournent autour des personnalités publiques. Sport, cinéma, divertissement ou encore entrepreneurs... Que ce soit à propos de leur fortune personnelle, de leur physique ou de leur vie sentimentale, les interrogations abondent.
Question générales :
Quelle est la valeur du Bitcoin ?
Quelle est la population mondiale ?
Quel âge a la reine Letizia d'Espagne ?
Les célébrités les plus souvent mentionnées :
Cristiano Ronaldo
Messi
Kylian Mbappé
Shakira
Melody
Aitana
Julio Iglesias
Rosalía
Bertín Osborne
Carlos Alcaraz
Connaître la taille de...
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Carlos Alcaraz
Pablo Motos
Kylian Mbappé
Aitana
Tom Cruise
Bertín Osborne
David Broncano
Jude Bellingham
Connaître la fortune de...
Elon Musk
MrBeast
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Jeff Bezos
Rowan Atkinson
Kylian Mbappé
Shakira
Taylor Swift
Bad Bunny
Connaître le compagnon/la compagne de...
Cristiano Ronaldo
Donald Trump
Rocío Dúrcal
Richard Gere
Elsa Pataky
Sergio Ramos
Lionel Messi
Julio Iglesias
Penélope Cruz
Les sports les plus souvent mentionnés :
Football
Tennis
Formule 1
Moto GP
Basketball